DJI Flip : Le drone pliable compact et puissant se dévoile !

De nouvelles images du DJI Flip, le drone pliable qui alimente les rumeurs depuis des mois, ont été dévoilées la semaine dernière. Ces clichés montrent le drone dans différentes configurations : plié, déplié et même rangé dans son étui de transport. Ces fuites proviennent d’Igor Bogdanov, une fuite réputée qui a déjà partagé des informations crédibles sur DJI.

Les images révèlent un drone de couleur claire, à la fois compact et facilement transportable. Selon Bogdanov, DJI prépare également un module Cellular Dongle 2 pour ce drone. Ce module pourrait élargir les capacités de communication et de contrôle du DJI Flip, notamment pour des scénarios de vol plus complexes ou éloignés.

Les fuites incluent également des images d’accessoires comme :

Filtres ND pour ajuster l’exposition des vidéos en fonction des conditions lumineuses.

Hélices de remplacement adaptées à son design compact.

Station de charge, capable de recharger deux batteries en seulement 45 minutes grâce à un chargeur parallèle de 65W.

DJI Flip, caractéristiques techniques révélées

Des détails supplémentaires, partagés par Jasper Ellens, viennent enrichir le tableau :

Écran avant interactif : Affiche les options de Quickshots, des modes de capture automatiques similaires à ceux du DJI Neo.

Mode FPV (First-Person View) : Les numéros d’enregistrement du Flip suggèrent qu’il appartiendrait à la catégorie FPV de DJI, permettant un streaming vidéo immersif en direct depuis le drone.

Autonomie : Une batterie plus grande que celle du DJI Neo offrirait environ 30 minutes de vol, un avantage notable pour un drone de cette taille.

Conception pliable : Le drone adopte un système de pliage ingénieux, rendant son transport simple et efficace.

Avec ces innovations, le DJI Flip semble s’orienter vers une utilisation polyvalente :

Pour les amateurs de selfies aériens, grâce à ses Quickshots automatisés.

Pour les passionnés de vol FPV, grâce à ses capacités de streaming immersives.

Pour les vidéastes en déplacement, grâce à son design compact et son autonomie accrue.

Lancement imminent ?

Bien qu’aucune date de sortie officielle n’ait encore été confirmée, l’apparition régulière de fuites suggère que DJI pourrait bientôt annoncer le DJI Flip. Avec ses fonctionnalités combinant praticité et performance, ce drone pourrait séduire aussi bien les amateurs que les professionnels.