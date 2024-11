Accueil » Samsung lance les Galaxy W25 et W25 Flip : luxe et performances en Chine

Samsung lance les Galaxy W25 et W25 Flip : luxe et performances en Chine

Samsung vient de lancer les Galaxy W25 et W25 Flip, les nouveaux modèles de sa série W, lors d’un événement en Chine. Le Galaxy W25 est la version chinoise du Galaxy Z Fold 6 Special Edition, qui avait été présenté en Corée le mois dernier.

Le Galaxy W25 se distingue par sa finesse : avec une épaisseur de 10,6 mm replié, il est 1,5 mm plus fin que le Galaxy Z Fold 6. Une fois déplié, il mesure seulement 4,9 mm d’épaisseur, contre 5,6 mm pour le Z Fold 6. Il dispose d’un écran principal de 8 pouces QXGA+ au ratio 20:18, offrant un affichage plus large, et d’un écran externe de 6,5 pouces avec un ratio 21:9.

Le Galaxy W25 marque une nette amélioration au niveau de l’appareil photo avec un capteur principal de 200 mégapixels, surpassant les 50 mégapixels du Z Fold 6, tout en gardant les caméras ultra-large de 12 mégapixels et téléobjectif de 10 mégapixels (zoom optique 3x). Il possède également une caméra frontale sous l’écran de 4 mégapixels pour l’écran intérieur et une caméra de 10 mégapixels pour l’écran externe.

Spécifications techniques

Processeur : Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, Octa-Core (jusqu’à 3,4 GHz)

RAM et Stockage : 16 Go LPDDR5X, stockage de 512 Go à 1 To UFS 4.0

Batterie : 4 400 mAh avec recharge filaire de 25W et sans fil de 15W

Résistance : Certification IP48 (résistance à l’eau et à la poussière)

Système d’exploitation : Android 14 avec One UI 6.1.1

Connectivité : 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C

Caractéristiques du Galaxy W25 Flip

Le Galaxy W25 Flip arbore un écran principal de 6,7 pouces full HD+ et un écran de couverture Super AMOLED de 3,4 pouces. Il intègre également le Snapdragon 8 Gen 3, accompagné de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage.

Spécifications techniques

Caméras : Capteur principal de 50 mégapixels avec OIS et un ultra-large de 12 mégapixels

Caméra frontale : 10 mégapixels

Batterie : 4 000 mAh avec recharge rapide de 25 W et recharge sans fil de 15 W

Dimensions et Poids : 165,1 x 71,9 x 6,9 mm déplié, poids de 187 grammes

Tarifs et disponibilité

Le Galaxy W25 est proposé à 15 999 yuans (~ 2 070 euros) pour la version 16 Go + 512 Go, et la version 1 To coûte 17 999 yuans (~ 2 330 euros). Le Galaxy W25 Flip est disponible à 9 999 yuans (~ 1 295 euros) pour la version unique 12 Go + 512 Go.

Les deux modèles sont disponibles en précommande dès aujourd’hui et seront mis en vente en Chine à partir du 15 novembre.