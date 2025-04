Google AI Mode : La recherche multimodale débarque et change tout !

Google a récemment annoncé l’extension de son AI Mode à des millions d’utilisateurs supplémentaires aux États-Unis, suite aux retours positifs des premiers testeurs. Cette fonctionnalité expérimentale, initialement disponible pour les abonnés Google One AI Premium, est désormais accessible via Google Labs.

Au cas où vous ne le sauriez pas, le AI Mode dans la recherche Google est un tout nouvel onglet où vous pouvez poser des questions ouvertes et obtenir des réponses détaillées grâce à une version personnalisée du modèle Gemini 2.0 via la recherche Web. Notez que le AI Mode dans la recherche Google est différent de AI Overviews, qui s’affiche au-dessus des liens Web dans l’onglet « Tous ». Il utilise le modèle Gemini 2.0, mais ne permet pas de questions complémentaires.

Robby Stein, vice-président produit chez Google Search, a indiqué que les premiers utilisateurs ont salué le design épuré, la rapidité et la capacité de l’AI Mode à comprendre des questions complexes et nuancées. Les requêtes effectuées via AI Mode sont en moyenne 2x plus longues que celles des recherches traditionnelles, les utilisateurs l’utilisant pour des questions exploratoires et des tâches complexes telles que la comparaison de produits, l’apprentissage de procédures et la planification de voyages.

Une mise à jour majeure de l’AI Mode est l’intégration de la recherche multimodale, permettant aux utilisateurs de prendre ou de télécharger une photo, de poser une question à son sujet et de recevoir une réponse détaillée avec des liens pour approfondir.

Cette fonctionnalité combine la technologie de recherche visuelle de Google Lens avec une version personnalisée de Gemini, permettant à l’AI Mode de comprendre l’ensemble de la scène d’une image, y compris les relations entre les objets, les matériaux, les couleurs, les formes et les dispositions.

Fonctionnement de l’AI Mode de Google pour la compréhension des images

L’AI Mode utilise une technique appelée « query fan-out », qui envoie plusieurs requêtes de recherche concernant l’image dans son ensemble ainsi que ses éléments individuels. Cette approche permet de fournir des réponses riches en contexte et plus approfondies qu’une recherche standard. Par exemple, l’AI Mode peut identifier chaque livre sur une étagère, générer des requêtes de recherche et proposer des recommandations de titres analogues hautement notés, avec des liens pour en savoir plus ou acheter, et des options pour poser des questions complémentaires et affiner les résultats.

L’AI Mode est toujours en phase de test et d’amélioration grâce aux retours des utilisateurs de Labs. Toute personne intéressée aux États-Unis peut s’inscrire via Labs pour essayer l’AI Mode mis à jour dans l’application Google sur Android et iOS.