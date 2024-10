Tout ce que Apple a annoncé cette semaine pour ses Mac M4 : iMac, MacBook Pro et Mac mini

Apple Mac M4 : iMac, MacBook Pro et Mac mini plus puissants que jamais !

Apple a conclu une semaine riche en annonces sur sa gamme de Mac, en dévoilant des mises à jour de ses appareils équipés de la puce M4, ainsi que des accessoires remaniés. Voici un résumé complet des nouveautés.

iMac M4 : de nouvelles couleurs et 16 Go de RAM de base

Le nouvel iMac avec puce M4 propose jusqu’à 10 cœurs pour le CPU et le GPU, et arbore un écran de 24 pouces avec l’option de verre nano-texturé pour réduire les reflets. La mémoire de base passe à 16 Go de RAM, un bond significatif qui améliore la performance pour les tâches intensives et la gestion d’Apple Intelligence.

L’iMac d’entrée de gamme, doté de deux ports Thunderbolt 4, est proposé à partir de 1 499 euros, tandis qu’un modèle plus avancé avec quatre ports est disponible à 1 749 euros. L’iMac est décliné en 7 couleurs : vert, jaune, orange, rose, violet, bleu et argent.

> En savoir plus sur l’iMac M4

MacBook Pro M4 : boost de performance avec la puce M4

Le MacBook Pro reçoit également une mise à jour majeure avec trois options de puce : M4, M4 Pro et M4 Max, offrant des performances maximales pour les utilisateurs professionnels. Disponible en modèles 14 et 16 pouces, l’ordinateur portable intègre également l’option d’affichage nano-texturé. Cette fois, le modèle de base débute avec 16 Go de RAM.

Le MacBook Pro de 14 pouces commence à 1 899 euros, tandis que le modèle 16 pouces est proposé à partir de 2 899 euros. Il est disponible en finitions noir sidéral et argent.

> En savoir plus sur le MacBook Pro M4

Mac mini M4 : plus compact et plus puissant

Le Mac mini est désormais équipé de la puce M4 et de 16 Go de RAM, dans un design encore plus compact. Malgré sa taille réduite, il intègre de nombreux ports, notamment deux ports USB-C et une prise audio à l’avant, ainsi que des ports Ethernet, HDMI et trois ports Thunderbolt USB-C à l’arrière.

Le modèle de base du Mac mini avec la puce M4 est proposé à partir de 699 euros, et passe à 1 649 euros pour la version M4 Pro.

> En savoir plus sur le Mac mini M4

MacBook Air : RAM doublée sans augmentation de prix

Bien que le MacBook Air n’ait pas été entièrement renouvelé, Apple a augmenté la quantité de RAM de base des modèles équipés de la puce M2 et M3 de 8 Go à 16 Go, probablement pour mieux gérer Apple Intelligence. Auparavant, cette configuration coûtait 200 euros supplémentaires, mais désormais, elle est incluse sans changement de prix de départ, offrant un avantage pour les utilisateurs à la recherche de performance.

> En savoir plus sur le MacBook Air

Accessoires Apple : enfin en USB-C, mais avec quelques limitations

Apple a adopté l’USB-C pour tous ses accessoires Mac, y compris le Magic Keyboard, le Magic Trackpad et la Magic Mouse. Cependant, la position du port de charge sous la Magic Mouse reste inchangée, ce qui signifie qu’elle ne peut toujours pas être utilisée pendant la charge. Les nouveaux prix des accessoires sont les suivants : Magic Mouse à partir de 119 euros, Magic Keyboard à partir de 119 euros, et Magic Trackpad à partir de 169 euros.

> En savoir plus sur les nouveaux accessoires Apple

Apple Intelligence commence son déploiement

Apple a également mis en avant le lancement de sa plateforme Apple Intelligence, avec de nouveaux outils d’écriture assistés par IA et une refonte de Siri sur Mac, iPhone et iPad. D’autres fonctionnalités, telles qu’une intégration avec ChatGPT, sont attendues en décembre. Les utilisateurs peuvent s’inscrire dès la mise à jour de leur appareil, bien qu’une liste d’attente reste en place pour accéder aux fonctionnalités.

Avec ces annonces, Apple continue de renforcer ses offres pour répondre aux attentes des utilisateurs professionnels et créatifs, tout en simplifiant l’expérience utilisateur sur toute la gamme Mac.

> En savoir plus sur le déploiement de Apple Intelligence