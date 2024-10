Mac mini M4 : Le bouton d’alimentation se cache sous l’appareil !

Apple vient d’annoncer un tout nouveau Mac mini M4 doté des processeurs M4, d’une capacité de RAM pouvant atteindre 64 Go, de ports Thunderbolt 5 et bien plus encore. Malgré son format réduit, la machine offre un nombre accru de ports USB-C pour répondre aux besoins de connectivité des utilisateurs. Pour intégrer tous ces éléments dans son design compact, Apple a choisi de placer le bouton d’alimentation à un endroit inattendu : le dessous du Mac mini M4.

Depuis des années, les utilisateurs se plaignent du port de charge situé sous la Magic Mouse, obligeant à retourner la souris pour la recharger. Aujourd’hui, Apple reprend cette idée controversée en plaçant le bouton d’alimentation du Mac mini M4 sous l’appareil. Plus précisément, ce bouton se situe vers l’arrière gauche de la machine, juste en dessous des trois ports Thunderbolt. Autrement dit, pour éteindre ou redémarrer le Mac Mini en cas de blocage, il faut maintenant le soulever pour accéder au bouton.

Ce choix de design peut sembler peu pratique et même agaçant pour certains. Si le Mac mini M4 est branché avec plusieurs câbles, et qu’il est en fonctionnement, il peut être difficile de manipuler la machine pour atteindre le bouton d’alimentation. Avec le précédent modèle, le bouton se trouvait à l’arrière droit, permettant un accès plus facile sans avoir à déplacer l’appareil.

Cependant, tous les utilisateurs ne voient pas ce changement d’un mauvais œil. Pour certains, le fait de placer le bouton d’alimentation sous le Mac mini M4 permet de garder un design épuré en surface, en ligne avec l’esthétique minimaliste d’Apple, ce qui pourrait plaire aux fans de la marque.

Apple a déjà fait l’objet de critiques pour le port de charge sous la Magic Mouse, un choix de design qui reste inchangé malgré le passage au port USB-C cette année. Cependant, contrairement à la souris, où l’emplacement du port est très gênant, le placement du bouton d’alimentation sous le Mac mini M4 pourrait être moins problématique. En effet, les utilisateurs de Mac ont tendance à privilégier le mode veille pour leur machine, éteignant rarement leur Mac mini. Dans ce contexte, le besoin d’accéder régulièrement au bouton d’alimentation est moins fréquent.

Mac mini M4 : une décision controversée

On pourrait se demander pourquoi Apple n’a pas simplement maintenu le bouton à l’arrière ou sur le côté. Il semble que, étant donné la réduction de la taille du boîtier tout en conservant le nombre de ports, il n’y avait pas de place disponible pour un bouton d’alimentation à l’arrière. Cependant, cela reste une hypothèse, car Apple n’a donné aucune explication technique à ce sujet.

Quoi qu’il en soit, cette décision de design suscite un débat animé et fait parler d’elle. Si vous avez pour habitude d’utiliser le bouton physique pour allumer ou éteindre votre machine, ce changement peut effectivement poser problème. Reste à voir si Apple continuera sur cette voie ou si des ajustements seront faits dans les futurs modèles.

Que pensez-vous de cette décision d’Apple de placer le bouton d’alimentation sous le Mac mini ?