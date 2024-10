Apple : Avalanche de Mac avec les puces M4, à commencer dès cette semaine

Apple s’apprête à dévoiler d’importantes mises à jour de sa gamme Mac, incluant l’arrivée du très attendu processeur M4, selon un récent rapport de Mark Gurman dans la newsletter Power On de Bloomberg. Ce lancement coïncide avec l’annonce d’un nouvel iPad d’entrée de gamme prévu pour l’année prochaine.

Cette semaine, Apple lancera plusieurs appareils, notamment un iMac de 24 pouces et deux versions actualisées du Mac mini. La société présentera également un MacBook Pro de 16 pouces ainsi que des configurations d’entrée de gamme et haut de gamme du MacBook Pro de 14 pouces.

L’iMac sera équipé du processeur M4 d’entrée de gamme, tandis que le Mac mini proposera des options avec le M4 standard et le M4 Pro. Le MacBook Pro utilisera des versions plus avancées du M4.

Performances améliorées des Mac avec la puce M4

Le nouveau processeur M4 promet de doubler les performances par rapport au M3, atteignant jusqu’à 38 TOPS, améliorant ainsi l’efficacité pour les tâches liées à l’IA. Pour la première fois, le Mac mini prendra en charge le ray tracing, une technologie graphique qui améliore le réalisme visuel, en particulier pour les jeux.

Des mises à jour similaires sont prévues pour le Mac Studio et le Mac Pro l’année prochaine, alors qu’ils passeront du M2 au M4.

Gurman a également révélé des détails sur les configurations prévues pour les iPad Pro équipés de la puce M4 :

Configuration 1 : 9 cœurs CPU (3 de haute performance et 6 d’efficacité) et 10 cœurs GPU.

Configuration 2 : 10 cœurs CPU (4 pour les performances et 6 pour l’efficacité) avec 10 cœurs GPU.

Pour le MacBook Pro d’entrée de gamme, il semble qu’il adoptera directement le modèle à 10 cœurs CPU, omettant la configuration à 9 cœurs. Certains Mac d’entrée de gamme pourraient également inclure un minimum de 16 Go de mémoire, en réponse aux besoins en mémoire pour les fonctions AI d’Apple, bien que cela puisse limiter la mémoire disponible pour d’autres tâches.

Changements de design et attentes

Le Mac mini adoptera un design plus compact, similaire à celui de l’Apple TV, avec deux ports en façade et au moins trois ports supplémentaires à l’arrière. Cette mise à jour marque le premier changement depuis janvier 2023. Le design du MacBook Pro sera familier aux utilisateurs, et aucune modification esthétique majeure n’est attendue pour l’iMac rafraîchi.

Calendrier de lancement et stratégie d’Apple

Gurman anticipe que le MacBook Air d’entrée de gamme sera équipé du M4 entre janvier et mars 2024, suivi du Mac Studio entre mars et juin. Le Mac Pro, doté de la version la plus puissante du M4, devrait sortir entre juin et l’automne prochain. Apple, qui a changé de stratégie depuis la pandémie, prévoit des présentations en direct pour certains médias et tiendra une démonstration en mains libres à Los Angeles ce mercredi, avec des annonces étalées tout au long de la semaine.

Autres mises à niveau à venir

Nouvel iPad d’entrée de gamme

Un iPad d’entrée de gamme de 11e génération, prévu pour le printemps prochain, devrait offrir de meilleures performances tout en conservant le design de la version 2022. Il accompagnera la sortie d’un nouvel iPhone SE et d’un nouvel iPad Air. Le prochain iPad Pro est attendu en fin 2025 ou début 2026, avec l’arrivée de la puce M5.

Avancées dans le suivi du diabète

Depuis 2010, Apple travaille sur un capteur non invasif pour surveiller la glycémie, offrant aux diabétiques une solution sans prélèvement sanguin. Des progrès récents laissent entrevoir des perspectives intéressantes, bien qu’un lancement commercial pourrait encore prendre des années. Apple explore également des outils de prévention du diabète de type 2, avec une application interne testée pour surveiller les apports alimentaires et se connecter à des moniteurs de glycémie tiers.

Tests de la version bêta d’Apple Intelligence

Cette semaine, Apple lance une première version d’Apple Intelligence, avec une mise à jour majeure prévue en décembre dans iOS 18.2. Les nouvelles fonctionnalités incluent Genmoji (des emojis générés par IA), l’application Image Playground et des outils d’écriture enrichis. L’iPhone 16 introduira également Visual Intelligence, fournissant des informations contextuelles sur l’environnement et intégrant ChatGPT d’OpenAI.

Nouvel écran connecté pour la maison

Apple développe également un nouvel écran connecté pour la maison, inspiré de l’iMac G4 avec un écran compact et un socle incliné qui pourrait inclure des haut-parleurs, le transformant en un HomePod avec écran. Cet appareil abordable sera conçu pour gérer les appareils connectés de la maison via un système ressemblant à celui de l’iPad. Une version plus avancée, dotée d’un écran plus grand, est prévue pour 2026 avec un prix estimé autour de 1 000 dollars.

Avec l’arrivée des nouvelles puces M4 et l’élargissement de ses produits de pointe, Apple se positionne pour répondre aux besoins d’utilisateurs en quête de performance, de design et de fonctionnalités avancées. Cette vaste gamme d’annonces prévue cette semaine et l’année prochaine renforce la stratégie d’Apple visant à dominer sur tous les fronts technologiques, des ordinateurs portables à l’IA, en passant par les solutions de santé et la domotique.