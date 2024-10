Apple : un écran connecté inspiré de l’iMac G4 pour 2025 ?

Apple semble prêt à redonner vie à l’esthétique de l’iMac G4 avec son écran connecté pour la maison, attendu dès 2025. Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg confirme que cet appareil connecté pourrait bien s’inspirer du légendaire iMac G4, un modèle emblématique dont le design reste gravé dans l’histoire de la marque.

Le nouvel écran de maison connecté d’Apple serait compact, avec un écran carré légèrement incliné au-dessus d’une base circulaire, rappelant ainsi la structure unique de l’iMac G4. Cette base pourrait aussi loger un système de haut-parleurs, transformant l’appareil en une sorte de HomePod avec écran.

Gurman n’a pas spécifié le prix de ce modèle, mais des rumeurs antérieures évoquaient un dispositif « abordable ». Une autre version, plus haut de gamme et dotée d’un bras robotisé pour ajuster automatiquement l’angle de l’écran, pourrait quant à elle coûter autour de 1 000 dollars, bien qu’elle ne soit pas attendue avant 2026.

Les deux versions seraient équipées de versions personnalisées d’applications Apple telles que FaceTime, Calendrier, et Notes, et fonctionneraient avec Apple Intelligence, une nouvelle plateforme d’IA qu’Apple introduit progressivement dans ses dispositifs.

Contrairement aux appareils HomeKit actuels, cette technologie permettrait une interaction plus dynamique et personnalisée, s’appuyant sur des fonctions avancées d’intelligence artificielle.

Un look rétro-moderne pour un usage quotidien

Avec ce modèle inspiré de l’iMac G4, Apple semble viser à la fois le côté pratique et le design nostalgique. Ce format compact et inclinable serait idéal pour les espaces de vie, tels que les cuisines ou les bureaux. Des tâches simples, comme gérer des minuteries ou regarder des vidéos YouTube en cuisinant, pourraient ainsi être plus faciles et plus accessibles.

Pour les fans de la marque, la promesse d’un design inspiré du célèbre iMac G4 est attrayante, en particulier pour ceux qui se souviennent des premières publicités Apple, où l’iMac G4 semblait littéralement prendre vie avec son bras articulé à la manière de la lampe emblématique de Pixar.

Un marché des écrans connectés en pleine expansion

Apple rejoint ainsi un marché déjà bien exploité par des acteurs comme Amazon avec son Echo Show, en ajoutant sa touche unique en matière de design et d’intégration logicielle. Alors que l’appareil de 2025 serait une entrée de gamme abordable, la version plus sophistiquée de 2026, avec son bras robotisé, pourrait marquer une nouvelle ère pour les écrans intelligents en proposant une expérience immersive et interactive inédite.

Si les rumeurs s’avèrent exactes, cet écran connecté Apple pourrait très bien attirer les amateurs de technologie et de design, tout en enrichissant l’écosystème maison intelligente d’Apple. Que ce soit pour des utilisations pratiques ou simplement pour profiter d’un clin d’œil au passé, cette version moderne de l’iMac G4 pourrait bien devenir un incontournable.