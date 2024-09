Digital Foundry décortique les améliorations graphiques de la PS5 Pro sur FF7 Rebirth

La PS5 Pro promet des améliorations de performances par rapport à la PS5 standard, mais qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Sony évoque des fréquences d’images plus élevées (fps) et des résolutions supérieures, mais qu’en est-il vraiment, et cela justifie-t-il les 800 euros ?

Digital Foundry apporte quelques éléments de réponse. Oliver Mackenzie, contributeur, a analysé 7 minutes de séquences « broadcast-grade ProRes » de Final Fantasy 7 Rebirth et a constaté que la PS5 Pro apporte effectivement des améliorations, mais principalement par rapport au mode performance décevant de la console de base.

L’analyse de Digital Foundry révèle que les images sont globalement plus nettes, les textures moins floues et le ghosting, bien que toujours présent, est minime et occasionnel. C’est une amélioration significative par rapport à la PS5 standard. La vidéo met en évidence un moment particulier avec Barret, dont les pores sont désormais plus prononcés, évitant l’effet « peau grasse » observé sur la PS5 classique. Les cheveux de Tifa ne semblent pas plus réalistes, mais cela est probablement dû à leur conception initiale. Cependant, le crénelage a été minimisé.

Le fossé entre les modes performance et résolution comblé

L’un des problèmes que Sony voulait résoudre avec la PS5 Pro, selon l’architecte en chef Mark Cerny, était la différence entre le mode performance (1080p à 120 fps) et le mode résolution/fidélité (jusqu’à 4K à 60 fps). Avec un jeu comme Final Fantasy 7 Rebirth, le mode performance offrait davantage d’images par seconde, mais au prix d’images floues et de textures baveuses.

La PS5 Pro gère cette scène de combat de manière impressionnante, offrant des détails nets proches de la 4K, même dans des scènes de combat relativement rapides. Digital Foundry suppose que Square Enix a utilisé la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), une nouvelle fonctionnalité d’upscaling exclusive à la PS5 Pro. Similaire au DLSS de Nvidia sur PC, la PSSR améliore la qualité d’image grâce à l’apprentissage automatique. Au lieu d’un rendu 4K natif gourmand en ressources, la PS5 Pro utilise l’IA pour produire des images plus nettes et détaillées. Même le flou de mouvement semble être rendu en 4K, pour une fluidité accrue.

Des améliorations graphiques, mais pas une révolution

Cependant, Mackenzie note que d’autres paramètres visuels semblent analogues à ceux de la PS5 de base. Le popping du feuillage est identique, et l’éclairage manque toujours de naturel, malgré l’annonce de Sony concernant la prise en charge du ray tracing avancé sur la PS5 Pro.

La PS5 Pro sera vendue à 800 euros lors de sa précommande le 26 septembre et de son lancement le 7 novembre. Elle bénéficie de spécifications améliorées et d’un design plus fin, mais elle est dépourvue de lecteur de disque et de socle.

En conclusion, la PS5 Pro offre des améliorations graphiques notables, notamment grâce à l’upscaling PSSR, mais ne constitue pas une révolution visuelle. Le choix d’investir dans cette nouvelle console dépendra donc de votre budget et de votre sensibilité aux détails graphiques.