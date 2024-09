Apple Intelligence, seule nouveauté de l’iPhone 16 ? La bourse n’est pas convaincue 🤔

Il est indĂ©niable que la prĂ©sentation de l’iPhone 16 a Ă©tĂ© l’un des Ă©vĂ©nements Apple les plus ennuyeux de tous les temps. Tellement dĂ©cevant que l’action Apple a commencĂ© Ă chuter dĂšs que Tim Cook a commencĂ© Ă parler des nouveaux tĂ©lĂ©phones. Une douche froide pour la marque Ă la pomme croquĂ©e.

L’iPhone 16 n’est pas un mauvais tĂ©lĂ©phone en soi, mais il n’apporte pratiquement rien de nouveau Ă la gamme. Apple Intelligence, sans doute la seule raison d’acheter un iPhone 16, n’est mĂȘme pas exclusive aux nouveaux modĂšles. Il est Ă©vident qu’Apple mise tout sur l’IA, comme en tĂ©moignent les nouvelles vidĂ©os vantant les mĂ©rites d’Apple Intelligence.

Et… c’est Ă peu prĂšs tout. Certes, il y a un nouveau bouton de commande de l’appareil photo, mais cela est loin d’ĂȘtre une raison suffisante pour justifier une mise Ă niveau. Les nouvelles couleurs sont agrĂ©ables et l’augmentation de la RAM est bienvenue, mais la liste des nouveautĂ©s s’arrĂȘte lĂ . On a l’impression qu’Apple s’accroche Ă des dĂ©tails insignifiants pour faire de l’iPhone 16 le nouveau tĂ©lĂ©phone incontournable. C’est peut-ĂȘtre pour cela que l’Ă©vĂ©nement n’a cessĂ© de mentionner la lĂ©gĂšretĂ© des nouveaux appareils ou leur finition.

Le marchĂ© boursier a bien remarquĂ© cette absence d’innovation. Les actions Apple ont chutĂ© de 1 % dĂšs l’apparition de l’iPhone 16 Ă l’Ă©cran, s’ajoutant Ă une baisse antĂ©rieure.

Certes, la bourse est une bĂȘte capricieuse, mue par les alĂ©as de la spĂ©culation et de la peur. Cette baisse ne signifie probablement rien Ă long terme, surtout pour une entreprise aussi gigantesque qu’Apple. Mais, il est tout de mĂȘme amusant de constater cette rĂ©action immĂ©diate, et on ne peut s’empĂȘcher d’avoir un peu de peine pour le pauvre iPhone 16.

L’iPhone 16, l’un des meilleurs smartphones pour 2024-25Â

Il ne fait aucun doute que l’iPhone 16 sera l’un des meilleurs smartphones disponibles sur le marchĂ©, mais il s’agit d’une mise Ă niveau trĂšs modeste. Il a toujours un Ă©cran 60 Hz, pour commencer ! L’iPhone 17 Air, qui serait prĂ©vu pour l’annĂ©e prochaine, semble bien plus prometteur. La prĂ©tendue refonte moderne de l’iPhone SE est Ă©galement plus attrayante Ă mon avis.

Et je ne parle mĂȘme pas du fait qu’Apple semble vouloir se lancer dans la fabrication de robots…