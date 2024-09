Chrome renforce sa sécurité : dites adieu aux notifications indésirables et aux sites frauduleux !

Certains sites Web tentent d’abuser des fonctionnalités de Google Chrome, telles que les notifications ou les autorisations, pour mettre en place des systèmes prédateurs et frauduleux. Bien que le navigateur dispose de certaines mesures pour empêcher cela, il déploie maintenant une poignée de nouveaux changements de sécurité pour aller encore plus loin.

Google Chrome déploie une série de nouvelles fonctionnalités pour renforcer la sécurité en ligne et améliorer le contrôle des utilisateurs sur leurs données personnelles dans le navigateur.

Tout d’abord, nous avons une nouvelle fonctionnalité Safety Check améliorée, qui fonctionne désormais automatiquement en arrière-plan, vous protégeant de manière proactive en révoquant les autorisations des sites inutilisés, en signalant les notifications potentiellement indésirables et en vous alertant de tout problème de sécurité.

Sur la version de bureau, vous recevrez également des avertissements concernant les extensions à risque et vous verrez un panneau récapitulatif avec des commandes de suppression rapide. Comme toujours, Safety Check continue de s’assurer que vous disposez des derniers correctifs de sécurité, vérifie les mots de passe pour détecter les potentiels risques et propose des niveaux de protection Google Safe Browsing personnalisables.

Une gestion des notifications de sites Web indésirables plus simple sur Chrome

La gestion des notifications de sites Web indésirables est également devenue plus simple. Sur les appareils Pixel et bientôt sur d’autres appareils Android, vous pouvez désormais vous désabonner directement depuis le tiroir de notification : lorsque vous voyez une notification indésirable, il vous suffit de la développer soigneusement et de cliquer sur « Se désabonner » pour ne plus entendre parler de ce site Web. En outre, les autorisations uniques pour Chrome sur Android et Bureau vous permettent de mieux contrôler le partage des données. Vous pouvez accorder certaines autorisations, comme l’accès à la caméra ou au microphone, à un site pour une utilisation unique, ce qui améliore la confidentialité en ligne.

Ces nouvelles fonctionnalités ne résoudront pas tous les problèmes de sécurité que vous rencontrez en ligne, mais elles faciliteront certainement la prise de mesures lorsque quelque chose se produit, et vous permettront d’éviter quelque chose d’encore pire que des notifications ennuyeuses. Il s’agit donc de changements très, très utiles. Les nouvelles fonctionnalités devraient être progressivement déployées sur l’ensemble des navigateurs Chrome d’ici peu.