PS5 Pro : Sony révèle un premier teaser du design pour son 30e anniversaire

Sony a récemment lancé les célébrations pour les 30 ans de la PlayStation, et semble avoir accidentellement confirmé une fuite concernant la conception de la PS5 Pro. Dans un article de blog publié, une image commémorant cet anniversaire a attiré l’attention des fans les plus attentifs. Ceux-ci ont remarqué un modèle de PS5 qui ressemble étrangement à la fuite de la PS5 Pro apparue la semaine dernière.

Dealabs avait rapporté avoir vu l’emballage commercial de la PS5 Pro et avait même réalisé un croquis de l’appareil. Ce dernier montrait trois bandes noires distinctives au centre des façades extérieures de la console. Ces trois bandes, qui donnent un air presque « Adidas » à l’appareil, peuvent être clairement vues dans l’image utilisée par Sony pour ses 30 ans. Ce détail est important, car il diffère du design de l’actuelle PS5, qui, elle, présente une seule bande centrale. Fait notable, les deux modèles, l’ancien et ce nouveau design, apparaissent dans le montage visuel.

Bien que l’image ne permette pas de déterminer précisément les dimensions de la future console, la comparaison avec la PS5 Slim laisse penser que la PS5 Pro aurait une taille analogue. Cependant, d’après les précédentes informations, elle serait légèrement plus épaisse, ce qui reste à confirmer lors d’une annonce officielle.

Confirmation visuelle de la PS5 Pro ou simple coïncidence ?

L’image diffusée par Sony, comparée au croquis de Dealabs, semble donc confirmer les spéculations. Le compte officiel de PlayStation sur Instagram a d’ailleurs posté cette image avec un mystérieux lien intitulé « Votre premier aperçu 👀 ». Il s’agit donc d’un clin d’œil assez explicite qui pourrait bien préparer le terrain pour une annonce officielle très proche.

Dealabs avait également prédit une annonce au cours de la première moitié de septembre, mais peu s’attendaient à ce qu’elle prenne la forme d’une image teasing directement partagée par Sony.

Selon des sources proches des projets de la PS5 Pro, Sony aurait fixé une date importante pour les développeurs : tous les jeux publiés à partir du 16 septembre devront être compatibles avec la PS5 Pro. Cela laisse penser que l’annonce officielle de cette nouvelle version pourrait survenir dans les prochains jours.

Une PS5 Pro attendue depuis longtemps

Les rumeurs autour de la PS5 Pro circulent depuis plusieurs mois. Ce modèle devrait offrir des performances améliorées pour les joueurs les plus exigeants, avec notamment une meilleure gestion des graphismes et une augmentation de la fluidité dans les jeux. Bien que les spécificités techniques n’aient pas encore été confirmées, il est probable que Sony veuille marquer un tournant dans cette génération de consoles en offrant une version plus puissante et adaptée aux besoins des développeurs.

Avec cette fuite apparente et les indices laissés par Sony, l’attente pour l’annonce officielle de la PS5 Pro semble toucher à sa fin. Reste à voir si les fans auront plus d’informations dans les jours à venir. Beaucoup espèrent que l’annonce complète pourrait coïncider avec le 3 décembre, date anniversaire du lancement de la première PlayStation en 1994.