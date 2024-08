Accueil » PS5 Pro : Un design révélé et des améliorations graphiques prometteuses pour septembre 2024

Alors que l’événement State of Play de septembre se rapproche, l’attente de la PS5 Pro est à son comble. De nombreux rapports sur la PS5 Pro ont déjà été publiés, ainsi que des fuites provenant de sources fiables.

Sony semble sur le point de dévoiler officiellement la PlayStation 5 Pro, et les rumeurs autour de cette nouvelle console se multiplient. Une source bien connue, billbil-kun de la plateforme française Dealabs, a récemment partagé des détails qui indiquent une annonce imminente de cette version plus puissante de la PS5, prévue pour la première quinzaine de septembre 2024.

Ces informations concordent avec des précédentes rumeurs, qui circulent depuis mars 2024 et prévoient un lancement commercial pour la fin de l’année.

L’un des détails les plus marquants partagés par la source concerne le design de la PS5 Pro. Le boîtier de cette nouvelle console devrait ressembler à celui de la PS5 Slim, tout en conservant la couleur blanche de base. Un détail distinctif serait l’ajout de trois bandes noires au centre de la console. Il est également mentionné que 2 ports USB-C et le bouton d’alimentation seront présents à l’avant de la console.

Ces modifications subtiles semblent indiquer que Sony souhaite maintenir une cohérence visuelle dans sa gamme de consoles, tout en différenciant légèrement les modèles.

L’absence de lecteur de disque est un élément qui pourrait être rédhibitoire. Ou du moins pour la version sur laquelle les sources ont pu mettre la main. Les rapports affirment que la PS5 Pro est livrée en version numérique uniquement. Ils mentionnent également que s’il existe une version à disque pour la console, il sera difficile de l’intégrer dans le design dont ils ont été témoins.

Des améliorations significatives sous le capot

Cependant, les véritables nouveautés de la PS5 Pro se trouveraient à l’intérieur de la console. Selon des fuites antérieures, le GPU de la PS5 Pro serait environ 45 % plus rapide que celui de la PS5 standard.

De plus, des améliorations significatives sont attendues dans les domaines du ray-tracing et de l’upscaling basé sur l’intelligence artificielle. Sony miserait ici sur une technologie propriétaire baptisée « PlayStation Spectral Super Resolution » (PSSR), qui permettrait d’offrir des performances graphiques encore plus impressionnantes.

Un autre point intéressant est que le modèle de PS5 Pro aperçu par billbil-kun ne disposerait pas de lecteur optique. Cela soulève la question de savoir si Sony envisage de proposer également une version avec lecteur intégré, ou si les utilisateurs auront, comme pour la PS5 Slim, la possibilité d’acheter un lecteur séparé. Cette décision pourrait être cruciale pour les joueurs qui préfèrent les jeux physiques.

Une tradition d’améliorations en milieu de génération

La PS5 Pro s’inscrit dans la tradition de Sony d’introduire des améliorations en milieu de génération, comme cela avait été fait avec succès avec la PS4 Pro. Ces mises à jour offrent aux développeurs de nouvelles possibilités pour améliorer les performances graphiques de leurs jeux, sans pour autant délaisser la version originale de la console. L’arrivée de la PS5 Pro pourrait donc répondre à la demande croissante des joueurs pour des expériences de jeu toujours plus réalistes et détaillées.

En résumé, tout laisse à penser que la PS5 Pro sera un ajout puissant au catalogue de consoles de Sony, capable de séduire à la fois les gamers les plus exigeants et les développeurs. Les semaines à venir pourraient apporter des nouvelles passionnantes si Sony dévoile effectivement cette console en septembre 2024.

Avec les récentes fuites sur le prix de la PS5 Pro, la situation de la version numérique uniquement peut sembler un peu inquiétante. Jeff Grubb, de Giant Bomb, a récemment laissé entendre que le prix de la prochaine PS5 Pro pourrait s’élever à 600 dollars, voire à 700 dollars. On s’attend toujours à ce que Sony fixe une limite souhaitable, étant donné les ventes globales de la PS5.