Acer dévoile le Nitro Blaze 7 : Le nouveau concurrent de la Steam Deck

Acer est jusqu’à présent resté à l’écart de la course aux PC portables de jeu, mais cela est sur le point de changer. En effet, Acer fait son entrée sur le marché des ordinateurs de poche, ou console de jeux portable, avec le Nitro Blaze 7. Il s’agit d’un PC portable de jeu qui fonctionne sous Windows 11, mais qui dispose d’une nouvelle application Acer Game Space qui prend en charge les jeux de plusieurs plateformes. C’est le nouveau concurrent de la Steam Deck ou de la Asus ROG Ally.

Le Acer Nitro Blaze 7 est équipé d’un processeur AMD Ryzen 8040, d’une carte graphique intégrée Radeon 780M et d’un écran tactile IPS Full HD de 7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Par rapport à la Steam Deck de Valve, la Nitro Blaze 7 dispose d’un écran de plus haute résolution et d’un taux de rafraîchissement plus rapide.

Son processeur AMD Ryzen 8040 Series offre des performances plus puissantes que l’APU AMD Zen 2 de la Steam Deck. Cependant, la Steam Deck offre plus d’options de personnalisation grâce à son système d’exploitation open source (SteamOS), et elle peut être connectée à un écran plus grand ou à un clavier et une souris. Donc, si vous voulez allumer un ordinateur de poche et simplement jouer à des jeux avec une qualité et une vitesse élevées, la Nitro Blaze 7 est une bonne idée, mais SteamDeck peut encore être une expérience beaucoup plus personnalisable.

La Nitro n’a pas de pavé tactile, mais elle n’a pas non plus de boutons arrière, ce qui est inhabituel. La plupart des PC portables ont désormais au moins deux touches macro à l’arrière. Mais je pense que certaines personnes seront ravies qu’elle dispose non seulement de deux ports USB 4, mais aussi que l’un d’eux soit situé en bas. Avec un peu de chance, nous aurons le choix de charger et de connecter ce PC portable par le haut ou par le bas.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de la Nitro Blaze 7 est l’application Acer Game Space. Acer n’est pas entré dans les détails, mais il semblerait qu’elle intègre les principales plateformes de jeux dans une interface de bibliothèque unique, peut-être comme GOG Galaxy. Elle est livrée avec 3 mois de PC Game Pass, ce qui signifie que pendant les trois premiers mois, tout propriétaire est assuré d’avoir accès à des milliers de jeux à condition d’avoir une connexion Internet et un compte Microsoft.

Acer Nitro Blaze 7 : Une console portable et légère

Le Nitro Blaze 7 est conçu pour être portable et léger, ce qui permet de l’emmener partout avec soi. Elle prend en charge le Wi-Fi 6E pour des connexions internet rapides et fiables, ainsi qu’un port USB4 Type-C avec charge rapide et un lecteur de carte MicroSD pour étendre la capacité de stockage. Elle reste conçue principalement pour le jeu, mais vous pouvez l’utiliser comme un PC traditionnel à la rigueur.

Acer n’a pas confirmé le prix ou la disponibilité avant la publication, mais elle devrait être disponible sur la boutique en ligne d’Acer et chez les revendeurs tiers.