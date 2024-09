Acer TravelMate P6 14 AI : Le nouveau concurrent Windows du MacBook Air

Pour l’IFA 2024, Acer vient de dévoiler le TravelMate P16 14 AI, son nouvel ordinateur portable fin et léger destiné à la productivité. Il semble être un concurrent compétent du MacBook Air, si vous préférez rester sous Windows plutôt que sous macOS.

Le Acer TravelMate P6 14 AI est un élégant ordinateur portable Windows, équipé des tout nouveaux processeurs Core Ultra Series 2 d’Intel. La grande amélioration réside dans l’intégration d’une unité de traitement neuronal (NPU), avec « jusqu’à 48 TOPS » de performances pour les charges de travail locales d’IA et d’apprentissage automatique. Cela permet de débloquer des fonctionnalités du système Windows telles que les sous-titres en direct avec traduction en temps réel, les effets de post-traitement de la caméra et du microphone et la génération d’images par l’IA. Le rappel devrait également être disponible une fois que Microsoft aura publié la version corrigée.

Le TravelMate P6 14 AI est l’un des nombreux ordinateurs portables « Copilot+ PC » que nous avons vus récemment, ce qui signifie qu’il est conçu pour gérer des tâches d’IA plus locales, et qu’il dispose d’une touche Copilot sur le clavier pour un accès rapide à l’IA Copilot de Microsoft (qui ne fonctionne pas localement sur l’ordinateur portable). Même si vous n’avez pas l’intention d’exécuter des chatbots IA locaux ou d’autres outils analogues, le NPU vous aidera dans de nombreux cas d’utilisation dans le monde réel.

L’ordinateur portable TravelMate P6 14 AI ne mesure que 31,4 x 22,9 x 1,59/1,66 cm et ne pèse que 0,99 kg. C’est à peu près aussi fin que l’actuel MacBook Pro, qui a une épaisseur de 1,55 cm. Acer n’a pas lésiné sur les ports : vous disposez de deux ports Thunderbolt 4/USB4 Type-C, de deux connecteurs USB 3.2 Gen 1 Type-A, d’une interface HDMI 2.1 et d’une prise audio.

L’écran est un grand écran 16:10 de 14 pouces, avec une luminosité maximale de 400 nits et une couverture sRGB de 100 %. Selon le modèle, la résolution est soit WQXGA+ (2880×1800), soit WUXGA (1920×1200). La webcam située au-dessus de l’écran a une résolution de 1440p et dispose d’un volet de confidentialité physique.

Acer vendra l’ordinateur portable TravelMate P6 14 AI avec plusieurs options de processeurs Intel Core Ultra 7, dont le Ultra 7 268V, le Ultra 7 266V, le Ultra 7 258V et le Ultra 7 256V. Il y aura également une configuration Intel Core Ultra 5 225V plus d’entrée de gamme. Il comprendra également le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, jusqu’à 1 To de stockage SSD M.2 et jusqu’à 32 Go de RAM. La batterie interne est une unité de 65Whr, qui dure « jusqu’à 14 heures » sur une seule charge, selon les tests d’Acer avec MobileMark 2025.

Le TravelMate P6 14 AI semble être un excellent ordinateur portable Windows haut de gamme sur le papier, à condition que vous ne prévoyiez pas de jouer à des jeux exigeants sur le plan graphique ou d’éditer des vidéos en haute résolution — il n’y a pas de carte graphique discrète. Il sera proposé à partir de 1 349 euros en janvier 2025, et devrait être disponible sur la boutique en ligne d’Acer et chez d’autres revendeurs.