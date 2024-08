Accueil » iPhone 17 : 12 Go de RAM et IA évoluée pour une nouvelle ère du smartphone

Alors que nous attendons encore de voir l’iPhone 16, des rumeurs circulent déjà concernant son successeur. Selon des sources récentes, la série d’iPhone 17 devrait bénéficier d’une augmentation significative de la mémoire RAM, ce qui pourrait marquer un tournant dans l’utilisation des applications d’intelligence artificielle (IA) sur ces appareils.

Dans la gamme actuelle d’iPhone 15, une distinction claire existe entre les modèles non-Pro et Pro. Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus sont équipés de 6 Go de RAM, tandis que les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max disposent de 8 Go. Cette différence de capacité mémoire permet aux modèles Pro de supporter exclusivement la suite d’IA d’Apple, appelée Apple Intelligence.

Pour la série d’iPhone 16, prévue pour 2024, Apple devrait équiper tous les modèles d’iPhone 16, y compris l’iPhone SE 4, de 8 Go de RAM. Cette uniformité garantirait que Apple Intelligence, qui repose fortement sur la RAM, soit disponible sur l’ensemble de la gamme iPhone 16. Cela représenterait un pas important pour rendre les capacités avancées de l’IA accessibles à un plus grand nombre d’utilisateurs.

iPhone 17 : Un nouveau standard avec 12 Go de RAM

Cependant, la véritable révolution viendrait avec l’iPhone 17. Selon MacRumors, la nouvelle série d’iPhone 17 pourrait être dotée de 12 Go de RAM. Cette augmentation substantielle de la mémoire devrait améliorer considérablement les performances des applications d’IA embarquées, également connues sous le nom d’Edge AI.

Contrairement au traitement d’IA traditionnel qui repose sur des serveurs cloud, Edge AI traite les données directement sur l’appareil, ce qui permet des opérations plus rapides et plus efficaces. Le terme « Edge » fait référence à la proximité du traitement des données par rapport à leur source, c’est-à-dire l’appareil lui-même.

La source de cette information, un utilisateur de Weibo connu sous le nom de « Phone Chip Expert », a déjà fait ses preuves avec des prédictions exactes. Il avait notamment été le premier à prédire le design résistant à l’eau de l’iPhone 7 et l’utilisation continue de la puce A15 Bionic dans les modèles standard d’iPhone 14, tandis que la puce A16 était réservée aux versions Pro. Ces prédictions ont été confirmées par d’autres sources fiables et se sont avérées exactes lors de la sortie des produits.

« Ce modèle sera équipé de 12 Go de RAM et disposera de davantage d’applications d’Edge AI. C’est un point à considérer pour ceux qui ont un budget limité, mais qui souhaitent upgrader leur iPhone », écrit la source.

Si ces rumeurs se confirment, toute la gamme iPhone 17, y compris le supposé iPhone 17 Slim ou Air, serait dotée de 12 Go de RAM, offrant ainsi des capacités d’IA améliorées pour une expérience utilisateur harmonieuse sur tous les modèles.

L’engagement d’Apple envers l’IA sur ses iPhone

Avec la potentielle introduction de 12 Go de RAM dans la série iPhone 17, Apple pose les bases pour des applications d’IA plus avancées directement sur l’appareil. Cette avancée technologique non seulement améliore les performances, mais renforce également l’engagement d’Apple à repousser les limites de ce que les smartphones peuvent accomplir.

Tous les regards sont désormais tournés vers le géant de Cupertino, car l’iPhone 17 pourrait bien révolutionner l’informatique mobile grâce à l’intelligence artificielle. Il faudra attendre 2025 pour ça ! D’ici là, voyons ce qu’Apple nous réserve pour le 9 septembre 2024 !