WeTransfer introduit une nouvelle option pour prolonger l’expiration des fichiers

Si vous envoyez régulièrement des fichiers en ligne, vous avez probablement entendu parler de WeTransfer, une plateforme incontournable pour partager des fichiers volumineux. Cependant, vous connaissez peut-être aussi le défi que représentent les dates d’expiration des fichiers. Il est facile d’oublier de télécharger un fichier avant que le lien n’expire, ce qui vous oblige à demander un renvoi. Bonne nouvelle : une nouvelle fonctionnalité de l’application mobile WeTransfer vient changer la donne.

WeTransfer vient de déployer une nouvelle option permettant de prolonger la durée de disponibilité des fichiers directement depuis l’application mobile.

Grâce à la nouvelle fonctionnalité « Enregistrer pour plus tard », vous pouvez désormais conserver un transfert jusqu’à 30 jours supplémentaires. Cela vous donne plus de temps pour consulter ou télécharger les fichiers sur votre mobile, ou même vous les envoyer pour y accéder plus tard sur votre ordinateur.

Les transferts sauvegardés seront organisés dans une section spéciale de l’application WeTransfer, vous permettant de retrouver rapidement les fichiers dont vous avez besoin. Vous avez également la possibilité de décider de la durée pendant laquelle vous souhaitez conserver l’accès à vos fichiers (jusqu’à 30 jours), ce qui signifie que vous n’aurez plus à demander maladroitement à vos contacts de renvoyer des fichiers.

Comment utiliser la fonctionnalité « Enregistrer pour plus tard » ?

Voici comment commencer à utiliser cette nouvelle fonctionnalité :

Télécharger et lancer : Téléchargez l’application WeTransfer depuis l’App Store ou Google Play, puis ouvrez-la et connectez-vous à votre compte. Recevoir un transfert : Lorsque vous recevez un nouveau transfert, ouvrez simplement l’application WeTransfer. Enregistrer pour plus tard : Sélectionnez le transfert que vous souhaitez conserver, puis appuyez sur « Enregistrer pour plus tard ». Prolonger la date d’expiration : Vous avez besoin de plus de temps ? Vous pouvez prolonger la date d’expiration des fichiers jusqu’à 30 jours directement depuis la section des transferts sauvegardés. Il suffit de sélectionner le fichier et de choisir une nouvelle date. Accès rapide : Accédez à vos fichiers sauvegardés à tout moment. L’application stocke tout dans une section facile à trouver, de sorte que vos fichiers sont toujours à portée de main.

Un début confus

WeTransfer a lancé cette nouvelle fonctionnalité avec un léger cafouillage sur son compte X (anciennement Twitter). La société a annoncé que les utilisateurs pourraient prolonger l’expiration des liens jusqu’à 30 jours dans l’application mobile, affirmant même que « les liens WeTransfer n’expireront plus ». Cependant, 30 jours ne sont pas exactement « pour toujours », n’est-ce pas ? Pour rendre les choses encore plus confuses, une image partagée sur le blog de l’entreprise montrait une option de prolongation jusqu’à 60 jours, tandis que l’article de blog maintenait la durée de 30 jours.

Finalement, l’entreprise a clarifié que la durée de prolongation dépend de l’abonnement des utilisateurs et que, si vous n’utilisez pas l’option de sauvegarde, vos liens peuvent toujours expirer après trois jours.

Même si vous devez encore prendre des mesures pour empêcher l’expiration rapide des liens, cette nouvelle fonctionnalité est un ajout bienvenu. Elle est parfaite pour ces moments où vous ne pouvez pas télécharger les fichiers immédiatement, mais souhaitez les récupérer plus tard sans avoir à fouiller dans vos e-mails. WeTransfer continue ainsi d’améliorer son service pour répondre aux besoins des utilisateurs qui jonglent avec des transferts de fichiers importants.