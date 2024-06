Galaxy Watch Ultra : Une smartwatch innovante attendue au Galaxy Unpacked

Samsung s’apprête à marquer un grand coup lors de son événement Galaxy Unpacked, prévu le 10 juillet. Parmi les produits phares attendus, la Galaxy Watch Ultra, une smartwatch conçue pour rivaliser avec l’Apple Watch Ultra, attire particulièrement l’attention.

Le Galaxy Watch Ultra se distingue par son design robuste, pensé pour résister aux activités les plus exigeantes. Dotée d’un cadran circulaire et d’un boîtier carré, cette montre combine l’esthétique classique des montres avec un design moderne et fonctionnel.

Récemment, une page de support sur le site officiel de Samsung Canada a brièvement confirmé l’existence de la Galaxy Watch Ultra, révélant des détails cruciaux. La montre sera disponible en taille 47 mm, idéale pour ceux qui préfèrent un grand écran. Elle supportera également la connectivité LTE, permettant de rester connecté même sans téléphone à portée.

Des fuites et rapports divers nous ont donné un aperçu des caractéristiques du Galaxy Watch Ultra :

Châssis en titane (Grade 4)

Écran en verre saphir avec une luminosité maximale de 300 nits

Résistance à l’eau jusqu’à 100 mètres

Options de couleur : blanc et gris foncé avec un bouton latéral orange

Étanchéité à la poussière et un « Quick Button » pour une navigation rapide

Un prix à la hauteur de ses ambitions

La Galaxy Watch Ultra pourrait devenir l’une des smartwatches les plus coûteuses du marché, avec un prix estimé entre 699 et 710 dollars aux États-Unis. Ce tarif, bien supérieur à celui de nombreuses autres montres connectées, pourrait être justifié par ses nombreuses fonctionnalités avancées et ses capacités de suivi de fitness de pointe.

En attendant l’événement Galaxy Unpacked, les rumeurs et les fuites continuent de nourrir l’excitation autour du Galaxy Watch Ultra. Si toutes ces informations se confirment, Samsung pourrait bien révolutionner le marché des smartwatches avec un produit alliant durabilité, performance et innovation.