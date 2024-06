Google Chrome propose désormais des onglets réduits sur Android

Le mode image dans l’image vous permet de continuer à regarder une vidéo sans qu’elle occupe une grande partie de votre écran. Vous pouvez ainsi accéder rapidement à une application bancaire ou envoyer un message sans interrompre votre visionnage. Et si vous appliquiez ce même concept à d’autres éléments « flottants » ? C’est exactement ce que Google Chrome va désormais faire pour certains onglets minimisés.

Google Chrome a dévoilé une nouvelle fonctionnalité, « Minimized Custom Tabs », qui sera bientôt disponible pour les utilisateurs d’Android et qui promet de redéfinir la façon dont vous effectuez des tâches multiples.

Il s’agit essentiellement d’une amélioration de la fonctionnalité existante des onglets personnalisés (les interfaces de navigation contextuelles qui s’ouvrent dans d’autres applications et utilisent Chrome comme backend), mais qui pourrait bien changer la façon dont vous l’utilisez. Auparavant, si vous vouliez garder un onglet, vous deviez aller dans le menu à 3 points et appuyer sur « Ouvrir dans Chrome » pour qu’il devienne un véritable onglet.

Désormais, d’une simple pression sur le nouveau bouton « bas », vous pouvez réduire un onglet personnalisé en une fenêtre image dans image (PiP) compacte et flottante. Cette fenêtre flottante peut être repositionnée n’importe où sur l’écran, de sorte qu’elle n’obstrue pas la vue de l’utilisateur sur l’application native qu’il utilise. Lorsque l’utilisateur est prêt à revenir à la page Web, il suffit d’appuyer sur la fenêtre flottante pour qu’elle reprenne sa taille normale.

Cela s’avérera utile si vous avez besoin de revenir à des activités telles que la consultation d’e-mails, la lecture d’articles ou le visionnage de vidéos sans avoir à fermer l’onglet personnalisé. Jusqu’à présent, ces onglets avaient tendance à se fermer d’eux-mêmes, même si vous changiez d’onglet.

Disponible dans Chrome 124

La fonction de minimisation des onglets personnalisés est automatiquement activée dans la version 124 de Chrome et les versions ultérieures, et aucun développeur n’est tenu de la prendre en charge. La fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs et il s’agit d’une modification au niveau de Chromium, ce qui signifie qu’elle peut également être mise en œuvre par d’autres navigateurs basés sur Chromium, tels que Microsoft Edge.

La question de savoir s’ils le feront est différente, mais la plupart des navigateurs Chromium sont plutôt bons pour mettre en œuvre ce type de changements universels.