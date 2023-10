Microsoft fournit des instructions pour l’installation de Linux

Microsoft avait autrefois la réputation de protéger son territoire de manière si agressive que la contestation de l’entreprise sur l’un de ses marchés était une véritable condamnation à mort pour la plupart des entreprises.

Les choses ont bien changé sous la direction de l’actuel PDG Satya Nadella, l’exemple le plus récent étant la publication par Microsoft d’instructions sur la manière d’installer le système d’exploitation Linux.

Microsoft propose depuis un certain temps le Windows Subsystem for Linux (WSL), qui permet aux utilisateurs d’exécuter des applications Linux dans Windows. Étonnamment, les instructions de Microsoft ne se limitent pas à l’utilisation de WSL, mais comprennent l’installation dans une machine virtuelle, ainsi que l’installation de Linux pour en faire le seul système d’exploitation.

Le guide utile s’intitule “Comment télécharger et installer Linux” :

Vous êtes novice en matière d’utilisation de Linux ? Nous vous recommandons de commencer par Windows Subsystem for Linux (WSL), car c’est le moyen le plus simple d’être opérationnel. Vous travaillez dans un environnement professionnel avec des besoins plus complexes liés à l’échelle ou à la sécurité ? Nous vous recommandons d’exécuter Linux en tant que machine virtuelle (VM) dans le cloud et de vérifier l’assistance offerte par Azure. Ceci s’applique également si vous souhaitez utiliser Linux en tant que serveur. Vous souhaitez uniquement utiliser Linux comme système d’exploitation principal ? Si vous êtes d’accord avec un processus d’installation un peu plus compliqué et que vous n’avez pas besoin d’accéder aux outils Windows (comme Outlook, Teams, Word, PowerPoint, etc.), vous pouvez exécuter Linux pour accéder au plein potentiel de votre matériel sans aucune surcharge liée à la virtualisation ou à l’émulation.

Les instructions de Microsoft sont bien rédigées, faciles à suivre et suffisamment détaillées pour donner à la plupart des utilisateurs tout ce dont ils ont besoin pour commencer.

Un besoin…

Il s’agit certainement d’un changement majeur – et bienvenu – par rapport à l’ancien Microsoft. Néanmoins, le sous-texte de l’article est peut-être plus subtil. Pourrait-il s’agir d’une admission tacite que vous pourriez avoir besoin d’un système d’exploitation gratuit pour votre PC ? Le programme de mise à niveau de Windows 10 qui a débuté en 2015 était censé se terminer un an plus tard. Il semblerait que depuis maintenant, ce ne soit – enfin – plus vrai, et que les mises à niveau gratuites de Windows 7, 8.0 et 8.1 ne fonctionnent plus.

Par conséquent, si vous repoussiez l’échéance mais espériez toujours obtenir une copie gratuite, il est peut-être désormais trop tard. Linux est peut-être votre meilleure solution.