Les abonnés à Snapchat+ peuvent programmer l’expiration des Stories

Ces fonctionnalités premium pourraient éventuellement faire leur apparition sur le service gratuit. Après tout, Snapchat a décrit l’abonnement Plus au moment du lancement comme « une collection de fonctionnalités exclusives, expérimentales et en avant-première ». D’autres services comme Twitter sont également connus pour introduire des fonctionnalités premium d’abord pour les abonnés payants (comme l’édition de tweet pour les abonnés Twitter Blue) avant de les rendre disponibles pour tous leurs utilisateurs.

La nouvelle fonction d’expiration personnalisée de votre story vous permet de définir une date d’expiration préférée pour votre story, avec des options allant d’une heure à une semaine . Ainsi, si vous avez quelque chose que vous aimeriez conserver plus longtemps, comme une fête d’anniversaire ou des fiançailles, vous n’aurez pas à le voir disparaître avant que tous vos proches puissent le regarder. Avant cette mise à jour, les Snapchat Stories des utilisateurs gratuits et des abonnés Plus expiraient après 24 heures.