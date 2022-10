Google Messages se dote de réponses, YouTube PiP, et des réactions aux emojis

Google a annoncé une mise à jour majeure de son application Messages, ainsi qu’une nouvelle icône pour celle-ci, de même que pour les applications Google Téléphone et Contacts. Les nouvelles icônes sont destinées à fonctionner avec les thèmes « Material You » d’Android. L’application Messages offre désormais la possibilité de regarder des vidéos YouTube dans l’application, ainsi que la transcription des messages vocaux et d’autres améliorations.

Google souligne également que l’application Messages est construite sur RCS (Rich Communication Services), un protocole de messagerie moderne qui prend en charge des fonctions de texte plus riches, des images et des vidéos de plus haute résolution, ainsi qu’un chiffrement de bout en bout.

La société a souligné que l’utilisation de RCS a permis à l’application Messages de fonctionner même sur les vols grâce au Wi-Fi à bord. Google s’est associé à United Airlines pour proposer la messagerie sur les vols United.

Google a introduit une nouvelle fonction de réponse dans laquelle vous pouvez faire glisser un message pour y répondre directement, et il apparaît dans le chat de la même manière que WhatsApp ou iMessage. L’activation du RCS est nécessaire. En outre, l’application Messages vous permettra d’utiliser des emojis pour répondre aux SMS des utilisateurs d’iPhone.

La nouvelle fonction de transcription des messages vocaux utilise l’apprentissage automatique pour transcrire automatiquement les messages, afin que vous puissiez y accéder facilement. Si vous recevez un message audio d’un proche alors que vous êtes en public, grâce aux transcriptions, vous pourrez « consulter » l’audio comme vous le feriez pour un message texte. Outre les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, cette fonctionnalité est disponible sur les Pixel 6, Pixel 6 a, Pixel 6 Pro, Samsung Galaxy S22 et Galaxy Z Fold 4.

Un suivi plus aisé des messages

Un autre ajout intriguant est la possibilité de regarder des vidéos YouTube dans Messages sans quitter l’application. Messages vous proposera également de manière intelligente de « suivre » les messages qui contiennent du texte comme des adresses, des codes de porte et des numéros de téléphone pour vous aider à suivre et à trouver rapidement les conversations importantes.

Google Messages est devenu plus compatible avec d’autres produits Google comme Google Meet et Google Agenda. Si vous recevez un message du type « Appelons » ou « Rencontrons-nous mardi à 8 h » de la part d’une personne, les messages fourniront un lien direct vers l’application Meet pour lancer un appel ou vers l’application Agenda pour planifier une réunion.

Les rappels sont maintenant inclus directement dans les messages pour vous aider à vous souvenir des moments importants sans avoir à naviguer entre plusieurs applications sur votre smartphone. En outre, Google a confirmé qu’il expérimente une fonctionnalité qui vous permet de chatter avec des entreprises que vous avez trouvées sur Recherche et Maps directement par le biais de Messages, de sorte que toutes les conversations apparaissent dans un seul endroit qui est consultable, privé et sécurisé.

RCS, l’arme ultime de Google

Certaines des meilleures nouvelles fonctionnalités exigent que les utilisateurs aient activé le RCS, ce qui semble être précisément le but recherché : Google fait de plus en plus pression pour que les opérateurs et les développeurs fassent de RCS la norme, même si cela implique des problèmes de compatibilité compliqués en attendant.

RCS est une norme en cours d’élaboration qui vise à remplacer le SMS comme infrastructure principale pour la messagerie mobile. Puisqu’il fonctionne sur Internet et non sur la bande passante des opérateurs, il peut prendre en charge un grand nombre de fonctionnalités supplémentaires : chiffrement, multimédia, fonctionnalités plus interactives, et bien plus encore. En fin de compte, l’objectif de Google est de dépasser le SMS et de passer au RCS complet dès que possible.