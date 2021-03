Netflix pourrait interdire le partage de compte entre amis

L’écran comprend un message indiquant que vous devez vivre avec le propriétaire du compte Netflix auquel vous tentez d’accéder et que, dans le cas contraire, vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit de 30 jours avec votre propre compte. Bien sûr, cela n’empêchera pas le partage des comptes, mais cela rendra la situation plus incommode.

Quel que soit l’arrangement, Netflix n’aime pas cela et prend maintenant des mesures pour rendre le partage de compte plus incommode.