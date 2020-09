Galaxy A72 : le premier smartphone de Samsung équipé de 5 caméras à l’arrière ?

Samsung a peut-être sorti des smartphones avec jusqu’à six caméras au total (le Galaxy Fold), mais on dit que la société se prépare maintenant à lancer un smartphone avec une configuration de caméra arrière à 5 capteurs photo. Oui, cinq caméras à l’arrière. Ce sera le premier smartphone de Samsung équipé de cinq caméras à l’arrière et c’est le Galaxy A72 qui sera couronné de ce titre.

Succédant au Galaxy A71 du début de l’année, le Galaxy A72 sera une offre de milieu de gamme et devrait arriver sur le marché au cours du premier semestre de l’année prochaine, selon un rapport de publication coréen. Samsung pourrait suivre le même cycle de lancement que le Galaxy A71 et lancer son successeur fin décembre ou début janvier.

Le rapport met également en lumière les spécifications de la penta-caméra. Elle comprendra un capteur photo principal de 64 mégapixels, un objectif ultra-large de 12 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x, un capteur photo macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 5 mégapixels. Des rumeurs antérieures suggèrent également que Samsung apportera la stabilisation d’image optique dans sa série Galaxy A.

Le Galaxy A71 est déjà équipé de quatre caméras, et Samsung n’a qu’à récupérer le téléobjectif de 8 mégapixels du Galaxy S20 FE récemment lancé pour répondre à la rumeur. Le téléobjectif de 8 mégapixels est livré avec le support OIS. Le rapport ajoute que le Galaxy A72 comprendra également une seule caméra frontale de 32 mégapixels — la même que son prédécesseur.

Comme le Galaxy A9 (2018) était un banc d’essai pour un ensemble de quatre caméras à l’arrière, le premier au monde, Samsung a de nouveau recours à sa série A de milieu de gamme pour évaluer la demande pour un ensemble à 5 caméras.

Un lancement premier semestre 2021

Le Galaxy A72 est peut-être le premier smartphone penta-caméra de la société, mais il ne sera pas le premier au monde. Le Nokia 9 PureView gardera ce titre. Nous avons également vu Xiaomi lancer son premier smartphone penta-caméra, le Mi Note 10, au début de l’année.

Le Galaxy A72 de Samsung devrait faire ses débuts au premier semestre 2021.