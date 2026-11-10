La tendance des smartphones Android au format large pourrait gagner un nouveau représentant en 2027. Selon le leaker Smart Pikachu, OnePlus préparerait un OnePlus 17 doté d’un écran au format plus large que celui des smartphones traditionnels. Une évolution qui viserait notamment à offrir un champ de vision plus confortable dans les jeux vidéo.

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Le constructeur n’a toutefois rien confirmé. Dans une publication sur Weibo faisant référence au OnePlus 17, Smart Pikachu évoque cinq smartphones haut de gamme à écran large qui arriveraient l’année prochaine. Le message laisse entendre que le prochain flagship numéroté de OnePlus ferait partie de cette catégorie, sans révéler de diagonale, de processeur, de configuration photo ou de date de lancement.

OnePlus pourrait abandonner le format allongé traditionnel

Cette rumeur prolonge une première indiscrétion publiée fin octobre par Digital Chat Station 72 % fiable. Le leaker évoquait alors la possibilité que OnePlus abandonne le développement d’un successeur au OnePlus 15T au profit d’un smartphone au format plus large. Il ne mentionnait cependant pas explicitement le OnePlus 17.

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La nouvelle publication de Smart Pikachu constitue donc le premier indice plaçant directement le futur flagship de la marque dans cette tendance. L’objectif serait notamment d’offrir une surface d’affichage plus adaptée au jeu, avec un champ de vision horizontal élargi.

Il ne s’agirait pas pour autant d’un smartphone pliable. Le format évoqué correspond à un appareil classique, avec un écran large intégré dans un châssis monobloc. Cette approche se distingue des smartphones pliants de type livre et pourrait devenir une nouvelle catégorie de flagships Android.

Huawei aurait ouvert la voie avec son Pura X View, tandis que vivo préparerait également un modèle haut de gamme compact au format large pour 2027. OnePlus pourrait ainsi rejoindre un groupe de constructeurs qui cherchent à proposer une alternative aux écrans traditionnels particulièrement allongés.

Le OnePlus 16 donne quelques indications, mais pas sur son successeur

Le OnePlus 16, lancé en Chine en octobre, constitue le dernier point de comparaison disponible. Il dispose d’un écran OLED de 6,78 pouces au format allongé, capable d’atteindre 185 Hz dans les jeux, d’une puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, d’un triple appareil photo avec capteur principal de 200 mégapixels et d’une batterie de 9 000 mAh.

Son prix de départ en Chine est de 5 999 yuans, soit environ 800 euros. OnePlus n’a toutefois pas communiqué de tarif pour les marchés internationaux.

Un lancement du OnePlus 17 vers la fin de 2027, l’adoption d’une nouvelle génération de processeur ou le maintien d’une batterie d’au moins 9 000 mAh pourraient sembler plausibles au regard de cette génération. Mais aucun de ces éléments ne figure dans la fuite de Smart Pikachu. Il serait donc prématuré de leur attribuer le statut de caractéristiques attendues.

Pour l’instant, la seule information concrète concerne l’orientation vers un format d’écran plus large. Si elle se confirme, cette évolution pourrait modifier sensiblement le positionnement du OnePlus 17, en privilégiant notamment le confort visuel et l’expérience de jeu plutôt que le format vertical habituel des smartphones haut de gamme.