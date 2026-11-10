Meta accélère le déploiement de ses outils de détection de l’âge sur Instagram. Le groupe américain annonce une extension mondiale de sa technologie d’estimation de l’âge, conçue pour repérer les adolescents qui auraient volontairement indiqué une date de naissance incorrecte lors de leur inscription.

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L’objectif est de placer automatiquement des millions d’utilisateurs supplémentaires sous les protections des comptes adolescents, même lorsqu’ils se sont déclarés majeurs.

Cette technologie repose sur l’intelligence artificielle et l’analyse de plusieurs signaux comportementaux et visuels. Après un premier déploiement aux États-Unis, dans l’Union européenne et au Brésil l’année dernière, Meta entend désormais étendre cette approche à davantage de marchés.

Le système ne se limite pas à la date de naissance renseignée lors de la création du compte. Il recherche différents indices susceptibles de révéler qu’un utilisateur a moins de 18 ans, notamment les profils avec lesquels il interagit, les types de contenus qu’il consulte et les messages d’anniversaire qu’il reçoit.

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Meta analyse également des éléments visuels présents dans les photos et les vidéos publiées sur Instagram. L’entreprise évoque notamment des thèmes généraux et des caractéristiques physiques, comme la taille ou la structure osseuse. Ces indices sont utilisés pour estimer une tranche d’âge probable, et non pour se fier uniquement aux informations déclarées par l’utilisateur.

En Australie, Meta a également commencé à exploiter le signal de tranche d’âge fourni par Apple comme méthode de détection supplémentaire. Cette approche vient compléter les autres mécanismes déjà utilisés par la plateforme.

Des comptes adolescents imposés automatiquement

Le système poursuit deux objectifs distincts. Lorsqu’Instagram estime qu’un utilisateur a moins de 13 ans, l’âge minimum requis pour disposer d’un compte sur les services sociaux de Meta, la plateforme cherche à supprimer son compte. Pour les utilisateurs identifiés comme ayant entre 13 et 17 ans, elle active automatiquement les protections des Comptes adolescents, même si leur date de naissance déclarée indique qu’ils sont adultes.

Ces comptes adolescents sont privés par défaut et limitent l’exposition à certains contenus. Ils empêchent également les inconnus d’envoyer librement des messages privés aux jeunes utilisateurs. L’objectif est de proposer une expérience davantage adaptée à leur âge, avec des paramètres de confidentialité et de sécurité plus stricts.

Les parents et tuteurs peuvent aussi activer des fonctions de supervision. Ils peuvent notamment définir des limites de temps d’utilisation et suivre certaines informations sur l’activité de leur enfant. Les utilisateurs de 16 ans ou moins ne peuvent pas modifier certains paramètres de protection sans l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur.

Les parents seront informés du fonctionnement du système

Meta prévoit également de mieux informer les familles sur ces mécanismes. Aux États-Unis, les parents devraient commencer à recevoir dès le mois prochain une notification Instagram expliquant le fonctionnement de l’estimation de l’âge et les moyens de s’assurer que la tranche d’âge attribuée à leur adolescent est correcte.

Cette communication intervient alors que les méthodes d’identification de l’âge utilisées par les plateformes font l’objet d’une attention croissante. L’analyse de comportements, de contenus et de caractéristiques physiques soulève notamment des questions sur la fiabilité des estimations et sur la manière dont les erreurs éventuelles peuvent être corrigées.

Meta présente cette extension comme un moyen de mieux protéger les jeunes utilisateurs qui contournent les règles d’inscription. Mais l’efficacité du dispositif dépendra aussi de sa capacité à distinguer correctement les adolescents des adultes, sans imposer inutilement des restrictions à ces derniers.

Une extension après un accord judiciaire de 17,1 milliards de dollars

Ce déploiement intervient après un accord judiciaire conclu en août, dans le cadre duquel Meta aurait accepté de renforcer ses pratiques de vérification de l’âge et d’imposer des restrictions supplémentaires aux utilisateurs adolescents. Le règlement évoqué dans la source atteint 17,1 milliards de dollars.

Le groupe n’a toutefois pas précisé si les contrôles automatiques de l’âge sur Facebook suivraient le même calendrier d’expansion. Cette fonctionnalité avait été déployée auprès de comptes américains en mai, mais son extension à d’autres régions n’a pas été annoncée.

Pour Instagram, le changement est plus immédiat : l’estimation de l’âge devient un élément central de la gestion des comptes adolescents à l’échelle mondiale. Reste à voir comment Meta traitera les erreurs de classification et quelles garanties seront proposées aux utilisateurs concernés.