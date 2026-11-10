Huawei préparerait le lancement d’une nouvelle marque de smartphones, baptisée OSTA, dont le premier modèle serait l’OSTA O1 Pro. Une nouvelle fuite signée Digital Chat Station dévoile une photographie de la façade du téléphone, avec un écran large et plat ainsi qu’une caméra frontale intégrée dans un poinçon central. Cette image vient alimenter les spéculations autour de cette nouvelle gamme, dont le lancement serait prévu ce mois-ci.

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Le projet d’une sous-marque de Huawei circule depuis plusieurs semaines. D’abord évoquée sous le nom de Starlight, elle utiliserait finalement OSTA comme appellation internationale. L’OSTA O1 Pro serait son premier smartphone, même si Huawei n’a encore confirmé officiellement ni l’existence de la marque ni celle de l’appareil.

Un écran de 6,39 pouces au format inhabituel

Selon les caractéristiques qui circulent, l’OSTA O1 Pro embarquerait une dalle LTPS de 6,39 pouces avec une définition 1,5K. L’écran serait plat et adopterait un format 16 : 9,5, une proportion assez inhabituelle pour un smartphone actuel. Les bordures seraient particulièrement fines, avec une épaisseur annoncée d’environ 1,05 mm sur les quatre côtés.

La photographie partagée par Digital Chat Station 72 % fiable semble cohérente avec cette orientation : la façade présente un écran plat, un poinçon centré pour la caméra selfie et des bordures réduites. Le fond d’écran, qui comporte une identité visuelle associée à OSTA, renforce les hypothèses sur l’appartenance du téléphone à cette nouvelle marque.

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Trois couleurs et jusqu’à 1 To de stockage

L’OSTA O1 Pro serait proposé en trois coloris : Starry Black, Nebula White et Starburst Purple. Plusieurs configurations mémoire seraient également envisagées, avec une première version équipée de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

Les autres déclinaisons mentionnées dans les fuites seraient les suivantes : 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage, 16 Go avec 512 Go, et enfin 16 Go de RAM accompagnés de 1 To de stockage. Ces différentes options positionneraient le modèle sur un segment relativement ambitieux, mais aucun détail concernant son processeur, ses appareils photo, sa batterie ou son prix n’est encore disponible.

Huawei n’a confirmé aucune de ces caractéristiques. Si le lancement de la marque OSTA intervient bien au cours du mois annoncé par les rumeurs, nous devrions rapidement en apprendre davantage sur ce premier smartphone et sur les ambitions de cette nouvelle identité commerciale.