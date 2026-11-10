La prochaine génération d’iPhone ne devrait pas arriver avant plusieurs mois, mais les fuites continuent de dessiner les contours de la gamme. Selon le leaker Fixed Focus Digital, Apple préparerait une batterie de 4 430 mAh aussi bien pour l‘iPhone 18 que pour l’iPhone 18e. Une capacité identique pour les deux modèles, qui représenterait une évolution par rapport à leurs prédécesseurs.

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Ces informations proviendraient d’une image divulguée sur Weibo, que plusieurs sources auraient vérifiée selon le leaker. Elles restent néanmoins à prendre avec prudence, Apple n’ayant encore rien communiqué sur les caractéristiques de ses futurs smartphones.

Les deux appareils disposeraient également d’un écran de 6,3 pouces. Côté photographie, l’iPhone 18 conserverait un capteur principal de 48 mégapixels, malgré une légère réduction de sa taille. Il bénéficierait aussi d’un ultra grand-angle, qui resterait absent de l’iPhone 18e.

Une batterie identique pour les deux iPhone 18

Le choix d’une batterie de même capacité pour les deux modèles pourrait permettre à Apple de rationaliser certains coûts de production. Pour les utilisateurs, l’intérêt serait surtout de bénéficier d’une capacité plus importante sur le modèle le plus accessible de la gamme.

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Associée aux progrès énergétiques attendus de la puce A20, cette batterie pourrait contribuer à améliorer l’autonomie. Il est toutefois trop tôt pour quantifier ce gain : la capacité exprimée en mAh ne suffit pas à déterminer la durée d’utilisation réelle, qui dépend aussi de l’écran, du processeur et de l’optimisation logicielle.

Si cette information se confirme, l’iPhone 18e pourrait donc profiter d’une évolution intéressante sans nécessairement adopter toutes les caractéristiques photographiques du modèle standard.

L’iPhone 18e pourrait-il abandonner l’encoche ?

L’autre information intéressante concerne l’écran de l’iPhone 18e. Avec une diagonale annoncée de 6,3 pouces, le modèle pourrait abandonner l’encoche traditionnelle au profit de la Dynamic Island.

Il s’agit toutefois d’une déduction, et non d’une caractéristique confirmée par la fuite. Le raisonnement repose sur le fait qu’Apple n’a jusqu’ici pas proposé d’iPhone doté d’un écran de 6,3 pouces et d’une encoche. Une évolution vers la Dynamic Island serait donc plausible, mais rien ne permet encore de l’affirmer.

Si Apple franchissait effectivement ce cap, l’iPhone 18e bénéficierait d’une évolution visuelle notable. La Dynamic Island rapprocherait davantage le modèle abordable de l’expérience proposée par les iPhone plus haut de gamme, tout en laissant subsister des différences sur la partie photo, notamment l’absence d’ultra grand-angle.

Il faudra attendre les prochaines fuites et surtout les annonces officielles d’Apple pour confirmer ces caractéristiques. Pour l’instant, la batterie commune de 4 430 mAh et le nouvel écran de l’iPhone 18e constituent les deux éléments les plus intéressants de cette indiscrétion.