Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Le vivo X500 Ultra pourrait réserver une évolution importante à son équipement photo. Selon de nouvelles informations partagées par le leaker Digital Chat Station, le futur smartphone haut de gamme intégrerait deux capteurs Sony LYT-L910 de 50 mégapixels, aussi bien pour son appareil photo principal que pour son ultra grand-angle.

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Une configuration encore non confirmée par Vivo, mais qui pourrait marquer une nouvelle orientation pour la gamme Ultra du constructeur.

D’après cette fuite, le capteur principal serait un Sony LYT-L910 au format 1/1,28 pouce. La même référence serait utilisée pour l’ultra grand-angle, une approche intéressante, puisqu’elle permettrait de rapprocher les performances des deux modules, notamment en matière de captation de lumière et de rendu HDR. Pour le zoom, Vivo miserait sur un téléobjectif périscopique HPU, dont les caractéristiques précises restent inconnues.

Digital Chat Station 72 % fiable affirme également que l’échantillon d’ingénierie aurait obtenu le meilleur résultat lors de tests CIS avec ce capteur LYT-L910. Ces évaluations portent notamment sur la sensibilité à la lumière, la qualité d’image, le bruit et la plage dynamique. Le leaker présente par ailleurs le vivo X500 Ultra comme le seul modèle à associer un grand capteur à une technologie HDR sur l’ensemble du capteur, reposant sur LOFIC et DeepPix.

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LOFIC : une plage dynamique plus étendue en photo

Sony a présenté le LYTIA L910 en juin dernier. Ce capteur de 50 mégapixels est le premier capteur pour smartphone du fabricant à intégrer la technologie LOFIC. Celle-ci permet à chaque pixel de stocker davantage de charges électriques avant d’atteindre la saturation, ce qui doit aider à préserver les détails dans les zones très lumineuses, comme dans les parties plus sombres d’une scène.

Sony annonce une plage dynamique pouvant atteindre 100 dB sur une seule exposition. Le fabricant met également en avant une réduction du bruit de lecture, susceptible d’améliorer la restitution des détails en basse lumière. La consommation énergétique plus faible du capteur pourrait, de son côté, limiter la montée en température lors de longues séquences vidéo en 4K à 60 images par seconde avec HDR.

Sur le terrain, ces caractéristiques pourraient notamment profiter aux scènes en contre-jour, aux couchers de soleil et aux situations présentant de forts écarts de luminosité. Il faudra toutefois attendre des tests indépendants pour mesurer les bénéfices réels de cette technologie dans un smartphone.

Un changement de stratégie par rapport au vivo X300 Ultra

Si cette configuration se confirme, le vivo X500 Ultra marquerait une évolution notable par rapport à son prédécesseur. Le vivo X300 Ultra associe en effet un capteur principal de 200 mégapixels à un ultra grand-angle Sony LYT-818 de 50 mégapixels au format 1/1,28 pouce.

Le prochain modèle pourrait donc abandonner le capteur principal de 200 mégapixels au profit d’un Sony LYT-L910 de 50 mégapixels, tout en adoptant ce même composant pour l’ultra grand-angle. Ce choix suggérerait une priorité donnée à la plage dynamique et à la cohérence du rendu entre les différents modules, plutôt qu’à la seule définition.

Le téléobjectif reste cependant la principale inconnue. De précédentes fuites évoquaient plusieurs capteurs périscopiques de 200 mégapixels à l’étude chez Vivo, mais la nouvelle publication de Digital Chat Station ne précise pas quel composant aurait finalement été retenu. La seule indication disponible est la présence d’un module périscopique HPU.

Un lancement attendu au printemps 2027

Le vivo X500 Ultra pourrait être présenté en Chine en mars ou avril 2027. Le smartphone devrait également s’appuyer sur la nouvelle plateforme Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, dévoilée par Qualcomm en septembre, selon les informations disponibles.

Pour le moment, vivo n’a confirmé ni le nom du modèle, ni son équipement photo, ni sa plateforme. Ces informations doivent donc être considérées comme des rumeurs, même si elles dessinent déjà les grandes lignes d’un appareil qui pourrait miser fortement sur la photographie mobile.