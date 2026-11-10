Le mode navigation privée de Google Chrome permet de naviguer sans conserver localement l’historique des pages consultées. Mais cette protection de la vie privée s’accompagne d’une limite moins connue : certaines vérifications de sécurité en temps réel de Google Safe Browsing ne bénéficieraient pas du même niveau d’accès qu’en navigation classique.

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Google travaillerait justement à corriger cette différence. Selon une découverte rapportée par Windows Report dans le code de développement de Chromium, Chrome pourrait bientôt étendre les contrôles Safe Browsing en temps réel aux modes Incognito et Invité. L’objectif serait de mieux détecter les sites de phishing, les logiciels malveillants et les autres menaces en ligne, y compris lorsque l’utilisateur navigue en privé.

Le mode Incognito pourrait profiter de vérifications plus récentes

Le système Google Safe Browsing compare les sites consultés à des bases de données de menaces connues afin d’avertir les internautes avant qu’ils n’accèdent à une page potentiellement dangereuse. Avec le niveau de protection standard, Chrome s’appuie notamment sur une liste locale de sites considérés comme sûrs, avant de réaliser certaines vérifications en ligne via un serveur intermédiaire destiné à préserver la confidentialité.

Le comportement du mode Incognito serait toutefois différent. D’après la documentation de Google, celui-ci peut notamment s’appuyer sur une liste locale de sites dangereux. Or, Google a déjà expliqué que ces listes étaient actualisées toutes les 30 à 60 minutes, alors que certains sites malveillants peuvent disparaître en moins de dix minutes. Un décalage qui peut laisser une fenêtre d’exposition face aux menaces les plus récentes.

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Le changement envisagé permettrait donc d’effectuer des vérifications en temps réel également pendant les sessions privées. La fonctionnalité concernerait les niveaux de protection standard et renforcée, selon les éléments repérés dans le développement de Chromium. Les utilisateurs pourraient ainsi bénéficier d’informations de sécurité plus fraîches sans devoir quitter le mode Incognito.

Google veut préserver la confidentialité des sessions privées

L’ajout de contrôles en ligne soulève naturellement une question : quelles informations Chrome transmettrait-il à Google pendant une session de navigation privée ? Les développeurs semblent avoir prévu certaines précautions. Selon les éléments du code repérés par Windows Report, les mises à jour temporaires des clés de sécurité générées pendant les sessions Incognito resteraient en mémoire vive, sans être enregistrées sur le stockage de l’appareil.

Le fonctionnement de la protection standard repose également sur des serveurs intermédiaires destinés à masquer l’adresse IP de l’utilisateur lors des vérifications en ligne habituelles. La protection renforcée partage davantage d’informations avec Google afin d’améliorer la détection des menaces. Les deux niveaux n’offrent donc pas le même compromis entre confidentialité et sécurité.

Il reste toutefois essentiel de rappeler que le mode Incognito ne rend pas un internaute anonyme. Les sites consultés et les administrateurs du réseau peuvent toujours être en mesure d’observer une partie de l’activité en ligne. Ce mode empêche principalement Chrome de conserver certaines données de navigation sur l’appareil, notamment l’historique local.

Pour le moment, cette évolution est encore en développement. Elle serait désactivée par défaut et accessible derrière un indicateur expérimental de Chrome. Google n’a communiqué aucune date de déploiement et n’a pas confirmé son arrivée dans une future version stable du navigateur. Il faudra donc attendre une annonce officielle pour savoir quand cette protection supplémentaire sera disponible.