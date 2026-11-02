Les amateurs de smartphones compacts devront peut-être patienter avant de retrouver un nouveau modèle chez OnePlus. Selon le leaker Digital Chat Station, le constructeur chinois ne prévoirait pas de renouveler sa gamme de téléphones à petit écran dans l’immédiat. Le successeur du OnePlus 15T ne serait donc pas attendu prochainement.

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Dans une publication partagée aujourd’hui, l’informateur évoque plutôt l’arrivée d’un smartphone OnePlus doté d’un écran plus grand. Il ne précise toutefois ni son nom, ni ses caractéristiques, ni son calendrier de lancement. OnePlus n’a pas commenté ces informations, qui restent à ce stade de simples rumeurs.

Le OnePlus 15T reste le dernier modèle compact de la marque

Présenté en mars, le OnePlus 15T succède au OnePlus 13T lancé l’année précédente. Il conserve un format relativement étroit grâce à un écran de 6,32 pouces et à un châssis de 71,82 mm de largeur, pour un poids d’environ 194 grammes. Ses bordures de 1,1 mm sur les quatre côtés contribuent également à limiter l’encombrement.

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Malgré ce format, le smartphone embarque une fiche technique ambitieuse. Il est animé par un Snapdragon 8 Elite Gen 5 et dispose d’une batterie de 7 500 mAh, compatible avec une recharge filaire de 100 W et sans fil de 50 W.

La partie photo repose sur deux capteurs arrière de 50 mégapixels, dont un téléobjectif offrant un zoom optique 3,5x. À l’avant, un capteur de 16 mégapixels assure les selfies. Le téléphone bénéficie également d’une certification IP69K et d’un lecteur d’empreintes ultrasonique intégré à l’écran.

Un smartphone réservé au marché chinois

Toutefois, le OnePlus 15T présente une limite importante pour les acheteurs internationaux : il n’a pas été commercialisé à l’échelle mondiale et reste réservé à la Chine. Dans son pays d’origine, son prix débute à 4 299 yuans, soit environ 645 dollars, pour la configuration avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage.

Pour l’instant, le OnePlus 15T demeure ainsi la seule option compacte de la marque sur son marché domestique. Si la rumeur se confirme, les utilisateurs à la recherche d’un smartphone OnePlus de petit format devront conserver leur appareil actuel ou se tourner vers un autre constructeur.

Rien ne permet cependant de conclure à l’abandon définitif de cette catégorie. Digital Chat Station 77 % fiable évoque seulement une absence de renouvellement à court terme. En attendant une éventuelle confirmation officielle, le calendrier de la gamme compacte OnePlus reste incertain.