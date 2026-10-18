Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Le OnePlus 16 pourrait finalement dépasser les frontières chinoises. Alors que le constructeur vient de lancer son nouveau smartphone haut de gamme en Chine, plusieurs références logicielles laissent entrevoir la préparation de versions destinées à l’Inde et à d’autres marchés internationaux. Rien ne confirme encore une commercialisation mondiale, mais ces indices suggèrent que OnePlus n’a peut-être pas totalement abandonné cette possibilité.

Publicité

Le smartphone dispose d’une fiche technique ambitieuse, avec un écran OLED capable d’atteindre 185 Hz dans les jeux compatibles, une puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et une batterie de 9 000 mAh. Il embarque également trois appareils photo arrière, dont un capteur principal de 200 mégapixels.

La prudence reste néanmoins de mise. Les références repérées par un informateur indiquent que OnePlus teste des logiciels internationaux, mais ces travaux peuvent aussi correspondre à une phase préparatoire sans lancement commercial garanti.

Trois références suggèrent des versions internationales

Selon le leaker Abhishek Yadav, OnePlus testerait des versions logicielles destinées aux marchés internationaux et à l’Inde pour le OnePlus 16. Trois références de modèles auraient été identifiées : CPH2901, CPH2903 et CPH2905.

Ces numéros constituent un indice intéressant, car ils pourraient correspondre à différentes variantes régionales du smartphone. Ils ne permettent toutefois pas de confirmer que OnePlus commercialisera effectivement l’appareil en dehors de la Chine.

Publicité

L’informateur précise lui-même qu’aucun lancement international n’est confirmé. Les tests logiciels pourraient simplement permettre à l’entreprise de préparer le terrain en attendant une décision définitive sur les marchés concernés.

Cette perspective est particulièrement intéressante dans un contexte où la présence de OnePlus en Occident est devenue incertaine. L’Inde représente donc un marché à surveiller pour déterminer si le constructeur compte poursuivre le déploiement de sa gamme haut de gamme au-delà de la Chine.

OnePlus 16R : un autre smartphone à l’étude ?

Les références ne concernent pas nécessairement un seul appareil. Abhishek Yadav indique également avoir repéré les modèles PYP110 et CPH2887 dans la liste des appareils compatibles avec les jeux à fréquence de rafraîchissement élevée de OnePlus.

Le PYP110 serait probablement associé au OnePlus 16R, un modèle distinct du OnePlus 16. Selon l’informateur, ce smartphone serait également différent des OnePlus Ace 7 et Ace 7 Pro.

Ces éléments restent à confirmer. Ils suggèrent néanmoins que OnePlus pourrait travailler sur plusieurs appareils destinés aux amateurs de jeux mobiles, avec une attention particulière portée à la fréquence d’affichage.

Une fiche technique pensée pour les performances

Le OnePlus 16 dispose d’un écran plat BOE X4 LTPO OLED de 6,78 pouces, avec une définition de 1,5K. Son taux de rafraîchissement peut atteindre 165 Hz dans l’interface et grimper à 185 Hz dans les jeux compatibles.

Publicité

Le constructeur s’appuie également sur trois composants dédiés à différents aspects de l’expérience : la puce d’affichage P4, la puce réseau G3 et la puce tactile T3. L’objectif est de soutenir la fluidité visuelle, la connectivité et la réactivité des commandes.

Sous le capot, le smartphone utilise le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm, annoncé comme gravé en 2 nm. Il peut être associé à un maximum de 16 Go de mémoire vive LPDDR5X Ultra et à 1 To de stockage UFS 4.1.

Cette configuration positionne le OnePlus 16 sur le segment des smartphones haut de gamme orientés vers les performances. Il faudra néanmoins attendre des tests indépendants pour évaluer les gains réels apportés par cette plateforme et la gestion thermique de l’appareil.

Une batterie de 9 000 mAh et trois capteurs de 50 à 200 mégapixels

L’autonomie constitue un autre argument majeur. Le OnePlus 16 embarque une batterie de 9 000 mAh, contre 7 300 mAh pour le OnePlus 15. Il prend en charge la recharge filaire de 100 W, la recharge sans fil de 50 W et la recharge filaire inversée de 27 W.

Cette capacité élevée pourrait permettre de prolonger les sessions de jeu et les usages intensifs, même si l’autonomie réelle dépendra notamment de la luminosité de l’écran, de la fréquence de rafraîchissement et de la consommation du processeur.

La photographie repose sur un ensemble de trois capteurs arrière : un module principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 3x. À l’avant, un capteur de 50 mégapixels est prévu pour les selfies.

Le smartphone fonctionne sous ColorOS 17. En Chine, son prix de départ est fixé à 5 999 yuans pour la configuration de 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage, soit environ 900 dollars selon la conversion indicative rapportée par la source.

Publicité

Quel avenir pour le OnePlus 16 hors de Chine ?

Le OnePlus 16 dispose d’une fiche technique qui pourrait intéresser les amateurs de smartphones puissants, notamment grâce à son écran très rapide et à sa batterie de grande capacité. Mais ces caractéristiques ne suffisent pas à garantir sa disponibilité internationale.

Les références logicielles repérées constituent un signal encourageant, sans représenter une confirmation officielle. OnePlus devra préciser ses marchés de commercialisation, ses tarifs locaux et son calendrier avant qu’il soit possible de parler d’un véritable lancement mondial.

Pour l’instant, l’Inde apparaît comme l’un des marchés les plus intéressants à surveiller. Quant à l’Europe et aux autres régions occidentales, la présence éventuelle du OnePlus 16 reste incertaine.