Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

OnePlus vient de présenter son nouveau smartphone haut de gamme en Chine. Le OnePlus 16 mise sur une fiche technique ambitieuse, avec un écran OLED capable d’atteindre 185 Hz, une batterie silicium-carbone de 9 000 mAh et un appareil photo principal de 200 mégapixels. Le constructeur entend ainsi renforcer ses points forts historiques, notamment les performances et l’autonomie, tout en s’attaquant à certaines faiblesses de ses précédents modèles en photographie.

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Cette présentation intervient toutefois dans un contexte particulier : OnePlus s’est retiré des marchés américain et européen durant l’été 2026. Le OnePlus 16 est donc lancé en Chine sans perspective de commercialisation officielle dans ces deux régions, selon les informations disponibles.

OnePlus 16 : un écran OLED à 185 Hz et des performances de premier plan

Le OnePlus 16 embarque une puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, accompagnée de configurations pouvant atteindre 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Le smartphone vise notamment les utilisateurs exigeants et les amateurs de jeux mobiles, pour lesquels la puissance et la fluidité constituent des critères essentiels.

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Son écran OLED constitue l’une des évolutions les plus marquantes de cette génération. Il peut atteindre une fréquence de rafraîchissement de 185 Hz dans les jeux compatibles, permettant théoriquement d’afficher jusqu’à 185 images par seconde lorsque le titre et les conditions d’exécution le permettent.

La nouveauté ne concerne pas uniquement le jeu vidéo. L’interface système peut également fonctionner jusqu’à 165 Hz, une fréquence particulièrement élevée pour un smartphone. Cette fluidité devrait se ressentir dans les animations, le défilement des pages et la navigation quotidienne, même si son intérêt dépendra aussi des applications utilisées.

Une batterie de 9 000 mAh avec recharge filaire et sans fil

OnePlus accompagne cette puissance d’une batterie silicium-carbone de 9 000 mAh, une capacité particulièrement importante pour un smartphone haut de gamme. Elle dépasse largement celle de nombreux modèles concurrents et pourrait permettre de tenir plus longtemps entre deux recharges, notamment lors d’une utilisation intensive.

Le constructeur annonce une recharge filaire de 100 W et une recharge sans fil de 50 W. Cette combinaison permet de conserver une recharge rapide sans imposer systématiquement l’utilisation d’un câble.

L’autonomie réelle dépendra néanmoins de plusieurs facteurs, notamment de la luminosité de l’écran, de la fréquence de rafraîchissement utilisée, du réseau et des jeux exécutés. Un écran fonctionnant à 185 Hz et une puce sollicitée intensivement peuvent notamment augmenter la consommation énergétique.

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Un capteur photo principal de 200 mégapixels

La photographie fait également l’objet d’une évolution importante. Le OnePlus 16 adopte un capteur principal de 200 mégapixels au format 1/1,4 pouce, associé à une ouverture f/1,4. Ces caractéristiques représentent une amélioration matérielle par rapport au OnePlus 15, notamment en matière de taille du capteur et d’ouverture.

Cette évolution est particulièrement intéressante pour la photographie en basse lumière, un domaine dans lequel le modèle précédent avait montré certaines limites lors des tests. Un capteur plus grand et une ouverture plus lumineuse peuvent favoriser la capture de lumière, même si le traitement logiciel reste déterminant pour la qualité finale des images.

Le module arrière comprend également un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels. Ce dernier bénéficie lui aussi d’un capteur plus grand, au format 1/1,95 pouce. Cette configuration devrait offrir davantage de polyvalence, entre les paysages, les prises de vue rapprochées et les sujets éloignés.

Il faudra toutefois attendre des tests indépendants pour déterminer si ces améliorations se traduisent par un réel progrès en matière de netteté, de dynamique et de photographie nocturne.

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Un design distinctif avec des notifications lumineuses

Le OnePlus 16 se distingue aussi par une finition argentée intégrant des éléments lumineux formant notamment le chiffre « 16 ». La marque associe également ces éléments à ce qu’elle présente comme des coordonnées galactiques.

Les formes des éclairages restent fixes, mais leurs séquences lumineuses pourraient varier en fonction des notifications. Elles serviraient notamment à signaler les appels entrants, les messages ou encore le niveau de batterie.

Cette approche ajoute une dimension visuelle au design, sans nécessiter de consulter systématiquement l’écran. Son utilité dépendra néanmoins de la visibilité des éclairages et des possibilités de personnalisation effectivement proposées.

Prix et disponibilité du OnePlus 16

Le OnePlus 16 est commercialisé en Chine à partir de 5 699 yuans, soit environ 760 euros selon la conversion indicative communiquée. Ce tarif concerne le marché chinois et ne constitue pas un prix de vente européen.

Le retrait annoncé de OnePlus des marchés américain et européen limite fortement les perspectives de commercialisation officielle dans ces régions. Aucun lancement officiel du OnePlus 16 n’y est annoncé dans les informations disponibles.

Sur le papier, le OnePlus 16 réunit plusieurs évolutions importantes : une batterie de très grande capacité, un écran particulièrement rapide et un ensemble photo doté de capteurs plus ambitieux. Il pourrait ainsi s’imposer comme l’un des smartphones les plus intéressants de la marque depuis plusieurs générations. Mais pour les utilisateurs français, la question de sa disponibilité reste entière, tout comme celle d’un éventuel accès par des circuits d’importation.