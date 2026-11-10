La course à l’autonomie prend une nouvelle dimension chez vivo. Selon une fuite publiée sur Weibo par le célèbre informateur Digital Chat Station, le fabricant chinois aurait désormais une batterie de 11 970 mAh en production de masse.

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Une capacité qui frôle les 12 000 mAh et qui pourrait équiper un futur smartphone de la marque, même si aucun modèle précis n’a été identifié pour le moment.

L’information provient d’une publication évoquant le constructeur « bleu », une référence qui semble désigner vivo. Le leaker affirme que cette batterie constitue actuellement la plus grande capacité disponible en production de masse dans cette catégorie. Il ajoute que le fabricant travaillerait déjà sur une cellule encore plus importante, destinée à un futur appareil doté d’un écran plus grand.

Une batterie de 11 970 mAh qui aurait dépassé le stade des tests

Cette fuite fait écho à une précédente publication de Digital Chat Station, datant de février 2026. À l’époque, l’informateur indiquait que vivo testait un smartphone équipé d’une batterie monocellulaire au silicium, dont la capacité typique se situerait entre 11 000 et 12 000 mAh.

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La nouvelle information laisse penser que cette technologie aurait progressé depuis les premiers essais. La capacité nominale de 11 970 mAh évoquée aujourd’hui suggère que la batterie aurait atteint le stade de la production de masse. Il reste néanmoins impossible de confirmer qu’il s’agit exactement de la même cellule que celle mentionnée en février.

vivo n’a communiqué ni le nom du smartphone concerné, ni sa date de commercialisation. La capacité annoncée ne permet pas non plus de connaître les dimensions de la batterie ou les compromis éventuels sur l’épaisseur et le poids de l’appareil.

vivo hésiterait encore sur le format de son prochain smartphone pliant

Digital Chat Station 72 % fiable a également répondu à plusieurs questions concernant les futurs appareils de vivo. Interrogé sur le prochain smartphone pliable de la marque, attendu en 2027, le leaker indique qu’un processeur gravé en 2 nm ne constituerait pas un obstacle particulier.

Le principal point encore à trancher concernerait plutôt le format de l’appareil. vivo étudierait deux possibilités : conserver un grand smartphone pliable ou adopter une conception plus large. Cette seconde piste n’est pas totalement nouvelle, puisque le même informateur avait déjà évoqué la possibilité d’un modèle haut de gamme au format classique, mais doté d’un écran plus large, pour 2027.

Ces indications restent toutefois insuffisantes pour déterminer si Vivo prépare réellement deux appareils distincts ou hésite encore entre plusieurs orientations pour son prochain produit.

iQOO préparerait aussi un smartphone de 7 pouces avec une batterie de 10 000 mAh

Les échanges du leaker ont également abordé les projets d’iQOO, la marque associée à vivo. Une question portant sur un smartphone haut de gamme doté d’un écran de taille intermédiaire a reçu une réponse prudente : « Je suppose que oui ». Cette réaction ne confirme ni l’existence d’un modèle précis ni son calendrier de lancement.

Une autre fuite évoque en revanche un smartphone iQOO de milieu de gamme avec un écran de 7 pouces et une batterie dépassant les 10 000 mAh. Sa présentation en Chine serait provisoirement envisagée autour de la mi -2027.

La tendance est claire : les fabricants chinois explorent des capacités de batterie toujours plus importantes, au-delà des 8 000 mAh qui commencent déjà à apparaître sur certains modèles. Si les informations concernant Vivo se confirment, le constructeur pourrait franchir un nouveau cap avec une batterie proche de 12 000 mAh produite à grande échelle. Reste à savoir dans quel smartphone cette technologie sera intégrée et à quel prix, notamment en matière d’encombrement et de confort d’utilisation.