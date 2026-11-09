Samsung pourrait renoncer à intégrer son processeur Exynos 2700 dans le Galaxy S27 Ultra sur son marché domestique. Selon une nouvelle fuite, le constructeur prévoirait finalement de conserver une puce Snapdragon pour son modèle haut de gamme en Corée du Sud, malgré plusieurs indices laissant penser qu’Exynos préparait son retour au sommet de la gamme Galaxy.

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Les projets de Samsung autour des processeurs de la série Galaxy S27 deviennent difficiles à suivre. Plusieurs informations publiées ces derniers mois évoquaient le développement de cartes mères équipées de l’Exynos 2700 pour le Galaxy S27 Ultra. La puce aurait même atteint le stade de la production de masse, alimentant les spéculations sur le retour d’Exynos dans le modèle le plus premium de Samsung, une première depuis 2022.

Mais une nouvelle fuite vient remettre ce scénario en question. Le leaker coréen Lanzuk, également connu sous le pseudonyme yeux1122, affirme dans une publication sur Naver que Samsung conserverait une plateforme Snapdragon pour le Galaxy S27 Ultra vendu en Corée du Sud.

Samsung privilégierait les économies sur le développement matériel

Selon cette source, modifier le choix du processeur à ce stade du développement serait devenu difficile. Samsung chercherait actuellement à réduire les coûts liés à la conception de ses appareils, ce qui pourrait expliquer le maintien de la solution Snapdragon pour son Ultra.

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Le leaker ne précise toutefois pas quelle puce Qualcomm serait retenue pour le marché coréen. Les précédentes rumeurs évoquent un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 pour le Galaxy S27 Ultra, tandis que le futur Galaxy S27 Pro pourrait embarquer un Snapdragon 8 Elite Gen 6 classique.

Cette information ne permet pas encore de déterminer si Samsung adoptera la même stratégie dans les autres régions. Le constructeur pourrait toujours envisager une répartition différente des processeurs selon les marchés, comme il l’a déjà fait sur certaines générations précédentes.

L’Exynos 2700 était pourtant annoncé comme plus rapide

Ce possible changement de stratégie est d’autant plus surprenant que les premières informations sur l’Exynos 2700 étaient plutôt encourageantes. Des résultats de tests internes qui ont fait l’objet de fuites auraient montré une avance d’environ 20 % sur le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 dans les performances multicœurs.

D’autres rumeurs évoquaient également des problèmes de chauffe sur la future puce de Qualcomm. Ces accusations avaient toutefois été contestées par Qualcomm, qui avait rejeté les allégations concernant une surchauffe de son processeur.

Malgré ces résultats supposés, Samsung pourrait donc privilégier une solution Snapdragon pour son modèle le plus cher en Corée du Sud. Il reste difficile de comprendre précisément comment ce choix contribuerait à réduire les coûts de développement, puisque le leaker ne fournit pas davantage d’explications sur cet aspect.

Exynos 2700 toujours attendu dans les Galaxy S27 et S27+

Pour les modèles classiques, le scénario serait différent. L’Exynos 2700 resterait attendu dans les Galaxy S27 et S27+ sur la majorité des marchés. L’arrivée d’un modèle Pro dans la gamme pourrait également contribuer à augmenter les volumes de production de cette nouvelle génération de processeurs Samsung.

Le leaker recommande par ailleurs de privilégier une configuration avec davantage de stockage pour le Galaxy S27 Pro, sans préciser les raisons de ce conseil. Là encore, les informations disponibles ne permettent pas d’en tirer une conclusion sur les capacités ou les évolutions attendues du modèle.

La présentation de la série Galaxy S27 est attendue en janvier ou février 2027. D’ici là, Samsung dispose encore d’une marge de manœuvre pour ajuster certains choix, même si une grande partie du matériel devrait prochainement être figée en vue de la production de masse.