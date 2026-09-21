Samsung pourrait enfin faire sauter l’un des plafonds les plus persistants de sa gamme Ultra. De nouvelles informations issues de certifications attribuent au futur Galaxy S27 Ultra une batterie dont la capacité typique pourrait atteindre environ 5 700 mAh, contre 5 000 mAh sur le Galaxy S26 Ultra.

Le Galaxy S27 Pro profiterait lui aussi d’une batterie plus généreuse, potentiellement autour de 5 200 mAh. Associée à la recharge 60 W déjà apparue dans une certification 3C, cette évolution suggère que Samsung pourrait faire de l’autonomie l’un des principaux axes de sa génération Galaxy S27 attendue en 2027.

Le Galaxy S27 Ultra pourrait passer de 5 000 à 5 700 mAh

La nouvelle batterie associée au Galaxy S27 Ultra porte la référence EB-BS958DBY et proviendrait de Samsung SDI. Sa capacité nominale est indiquée à 5 534 mAh. Cette valeur ne correspond pas nécessairement au chiffre qui sera utilisé par Samsung lors de la commercialisation du smartphone. Les constructeurs communiquent généralement sur une capacité dite typique, légèrement supérieure à la capacité nominale ou minimale certifiée.

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Dans le cas du Galaxy S27 Ultra, cette batterie de 5 534 mAh pourrait ainsi être présentée avec une capacité typique avoisinant 5 700 mAh. Il faudra néanmoins attendre les caractéristiques officielles de Samsung pour connaître la valeur commerciale définitive.

Si ce chiffre se confirme, l’évolution serait importante. Le Galaxy S26 Ultra utilise encore une batterie de 5 000 mAh, une capacité devenue presque emblématique de la famille Ultra. Samsung avait déjà atteint cette valeur avec le Galaxy S20 Ultra en 2020 et l’a conservée pendant plusieurs générations malgré l’augmentation des performances et l’évolution des écrans.

Passer aux environs de 5 700 mAh représenterait donc une hausse d’environ 14 % par rapport aux 5 000 mAh actuels.

Le Galaxy S27 Pro serait équipé d’une batterie d’environ 5 200 mAh

Le modèle Ultra ne serait pas le seul concerné. Une seconde batterie Samsung SDI portant la référence EB-BS957CBY est associée au Galaxy S27 Pro. Elle affiche une capacité nominale de 5 087 mAh, ce qui pourrait correspondre à une capacité typique d’environ 5 200 mAh sur le smartphone commercialisé.

Cette évolution renforcerait la segmentation de la prochaine famille Galaxy S. Samsung devrait proposer plusieurs modèles et semble vouloir réserver certaines caractéristiques énergétiques les plus ambitieuses aux versions Pro et Ultra. Les capacités définitives des autres appareils restent à confirmer, mais leurs certifications de recharge commencent également à dessiner une hiérarchie assez nette.

L’augmentation des batteries serait particulièrement bienvenue dans un contexte où les smartphones haut de gamme doivent alimenter des écrans très lumineux, des processeurs toujours plus performants et un nombre croissant de traitements d’intelligence artificielle réalisés directement sur l’appareil.

La capacité brute ne détermine évidemment pas seule l’autonomie. L’efficacité du SoC, du modem, de l’écran et du logiciel reste déterminante. Une hausse de plusieurs centaines de mAh donne néanmoins à Samsung une marge supplémentaire appréciable.

Samsung conserverait la recharge 60 W sur les modèles Pro et Ultra

Cette augmentation de capacité serait accompagnée d’une recharge relativement rapide. Une précédente certification chinoise 3C avait déjà associé les Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra à une puissance de 60 W. Samsung conserverait ainsi sur son Ultra la puissance introduite avec le Galaxy S26 Ultra.

L’association d’une batterie potentiellement plus grande et d’une recharge 60 W est importante. Augmenter fortement la capacité sans faire évoluer la recharge risquerait d’allonger le temps nécessaire pour retrouver 100 % d’autonomie.

Samsung reste néanmoins beaucoup plus prudente que certains concurrents Android, qui proposent depuis plusieurs générations des puissances de recharge dépassant largement les 60 W. Le constructeur semble privilégier une progression plus mesurée, avec un équilibre entre capacité, température, encombrement et vieillissement de la batterie plutôt qu’une course au chiffre maximal.

Les certifications 3C attribuent par ailleurs 45 W au Galaxy S27 et seulement 27 W au Galaxy S27 Plus. Ces valeurs peuvent paraître surprenantes, en particulier la différence entre les modèles, et devront être confirmées lors de l’annonce officielle.

Une certification indique avant tout les configurations électriques autorisées pour les appareils concernés. Elle ne permet pas encore de connaître précisément la courbe de recharge réelle ni la durée nécessaire pour remplir chaque batterie.

La fin du plafond historique des 5 000 mAh serait plus importante que le chiffre lui-même

L’intérêt du Galaxy S27 Ultra ne réside pas uniquement dans les 700 mAh supplémentaires potentiels. Pendant plusieurs générations, Samsung a choisi de maintenir sa batterie autour de 5 000 mAh et d’obtenir ses gains d’autonomie grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique. Cette stratégie permettait notamment de contenir le poids et l’épaisseur tout en conservant suffisamment d’espace pour le S Pen, les modules photo et le refroidissement.

Mais, le marché Android a beaucoup évolué. Les nouvelles technologies de batteries permettent aux constructeurs de chercher des densités énergétiques plus importantes sans augmenter proportionnellement les dimensions de leurs appareils. Dans le même temps, l’autonomie est redevenue un terrain de différenciation important sur les smartphones premium.

Une batterie typique proche de 5 700 mAh permettrait donc à Samsung de répondre plus directement à cette évolution sans dépendre uniquement des optimisations du processeur et du logiciel.

Reste à connaître les conséquences sur le design. Une batterie plus importante doit être intégrée dans un smartphone qui concentre déjà de nombreux composants, et Samsung devra éviter qu’un gain d’autonomie se traduise par une augmentation excessive du poids ou de l’épaisseur.

Un Galaxy S27 Ultra qui semble évoluer davantage sous la surface

Cette nouvelle fuite s’ajoute à plusieurs informations laissant penser que Samsung prépare une évolution plus profonde de son prochain Ultra, même si son apparence générale ne devrait pas nécessairement être bouleversée.

La batterie pourrait devenir l’un des changements les plus immédiatement perceptibles au quotidien. Une capacité supérieure améliore potentiellement l’endurance dans presque tous les usages, contrairement à certaines évolutions matérielles dont l’intérêt dépend de scénarios beaucoup plus spécifiques.

Le passage potentiel à 5 700 mAh serait également symbolique après plusieurs années passées autour des 5 000 mAh. Samsung semble avoir longtemps considéré cette capacité comme le meilleur compromis pour son Ultra. Si le constructeur accepte désormais de dépasser largement cette valeur, cela suggère que les contraintes techniques ayant imposé ce plafond commencent à évoluer.

Les Galaxy S27, S27+, S27 Pro et S27 Ultra étant désormais apparus dans différentes certifications chinoises, leur développement semble suffisamment avancé pour que les principales caractéristiques matérielles commencent à se préciser.

Un lancement pourrait intervenir dès janvier 2027, soit potentiellement plus tôt que celui de la précédente génération. Toutefois, cette fenêtre reste à considérer comme une possibilité tant que Samsung n’a pas communiqué son calendrier officiel.

Après des années à améliorer l’autonomie de ses Galaxy S Ultra sans toucher réellement à leur capacité, Samsung pourrait donc changer de méthode : avec près de 5 700 mAh et une recharge de 60 W, le Galaxy S27 Ultra miserait enfin autant sur la taille de sa batterie que sur l’efficacité du reste de sa plateforme.