Samsung pourrait avoir trouvé un argument de poids pour privilégier ses propres processeurs dans la future gamme Galaxy S27. Selon des résultats de tests internes rapportés par le média coréen EBN, le Exynos 2700 dépasserait le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm dans plusieurs benchmarks, avec une avance pouvant atteindre 20 % sur les performances multicœurs.

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Si ces chiffres se confirment sur des smartphones commercialisés, le fabricant pourrait disposer d’une alternative particulièrement compétitive à la puce haut de gamme de Qualcomm.

Ces résultats interviennent alors que des rumeurs évoquaient un possible retour en force de l’Exynos dans les Galaxy S27. Les premières spéculations mettaient notamment en cause des problèmes de chauffe supposés du prochain Snapdragon, mais Qualcomm a rapidement démenti ces affirmations. Les performances pourraient donc constituer une motivation plus importante que les préoccupations thermiques dans les choix de Samsung.

Exynos 2700 : jusqu’à 20 % d’avance sur Snapdragon

D’après EBN, Samsung aurait testé son nouveau processeur sur un Xiaomi 18 Pro Max afin de le comparer aux puces concurrentes. Dans Geekbench 6.5, l’Exynos 2700 aurait obtenu environ 13 000 points au test multicœur, contre 11 000 pour le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Cela représenterait un avantage d’environ 20 % pour le processeur de Samsung.

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L’avance resterait notable sur Geekbench 7.0, où l’Exynos 2700 aurait conservé environ 15 % d’écart. Face au Snapdragon 8 Elite Gen 6 standard, utilisé dans le Xiaomi 18 Pro, les résultats rapportés seraient encore plus favorables à Samsung : respectivement 44 % et 36 % d’avance sur les deux tests.

Ces chiffres doivent néanmoins être interprétés avec prudence. Il s’agit de résultats de tests internes rapportés par une source médiatique, et non d’une comparaison indépendante réalisée sur des appareils commercialisés dans des conditions identiques. Les performances finales dépendront notamment de l’intégration du processeur, du refroidissement et des réglages logiciels retenus par les fabricants.

Des gains annoncés aussi dans les jeux vidéo

L’avantage du Exynos 2700 ne se limiterait pas aux calculs du processeur. Selon les mêmes informations, la puce de Samsung serait environ 20 % plus rapide que le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 dans des jeux exigeants en ressources graphiques, utilisant des techniques de rendu avancées.

L’écart serait plus modeste dans les jeux 3D classiques, avec un avantage d’environ 5 % pour l’Exynos. Cette différence suggère que les gains pourraient varier sensiblement selon la charge de travail et les technologies exploitées par les applications.

Pour les futurs acheteurs de Galaxy S27, ces résultats pourraient annoncer une génération particulièrement performante, à condition que les gains observés lors des tests se traduisent par une expérience concrète : fréquences d’images plus stables, temps de calcul réduits et performances maintenues pendant les sessions prolongées.

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Gravure en 2 nm et refroidissement amélioré

Samsung prévoirait de fabriquer l’Exynos 2700 avec son procédé de gravure de deuxième génération en 2 nm, baptisé SF2P. La puce serait également associée à une version améliorée du Heat Pass Block (HPB), une conception de packaging destinée à faciliter l’évacuation de la chaleur.

Cette combinaison pourrait permettre au processeur de maintenir des performances élevées tout en maîtrisant sa température. Mais les résultats de benchmarks ne suffisent pas à démontrer que l’Exynos 2700 chauffera moins que son concurrent : il faudra disposer de mesures indépendantes portant sur la consommation électrique, les températures et les performances soutenues.

L’Exynos 2600 équipe déjà certains modèles de Galaxy S26 ainsi que le Galaxy Z Flip 8. Si Samsung confirme son orientation vers l’Exynos 2700 pour la prochaine génération, les Galaxy S27 pourraient devenir une vitrine importante de sa stratégie en matière de semi-conducteurs.

Reste à savoir si les performances annoncées résisteront aux tests indépendants et à une utilisation prolongée. À ce stade, l’Exynos 2700 semble prometteur sur le papier, mais il est encore trop tôt pour conclure qu’il surclassera systématiquement les futures puces de Qualcomm.