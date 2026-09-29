Le Galaxy S27 Ultra ne devrait pas être présenté avant plusieurs mois, mais les premières informations commencent déjà à circuler autour du prochain fleuron de Samsung. Après les rumeurs concernant un changement important du design photo, avec notamment un abandon possible de la disposition verticale des capteurs, le logiciel de traitement de l’image serait lui aussi au cœur des travaux du constructeur.

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Selon le leaker Ice Universe, Samsung préparerait trois évolutions particulièrement visibles sur les photos du Galaxy S27 Ultra : une colorimétrie plus chaude, une meilleure gestion des sources lumineuses très intenses et une réduction du bruit dans les scènes nocturnes.

Des photos aux couleurs plus chaudes

Les smartphones Galaxy récents ont tendance à produire des images avec une tonalité relativement froide. Le Galaxy S27 Ultra pourrait modifier cette signature photographique. Selon Ice Universe, les photos prises avec le prochain Ultra seraient sensiblement plus chaudes. La différence serait suffisamment importante pour être visible en comparant directement une photo prise avec un Galaxy S26 Ultra et son équivalent capturé avec le S27 Ultra.

Cette évolution pourrait notamment être liée au nouveau capteur principal ISOCELL HP6 de 200 mégapixels, dont l’intégration dans le Galaxy S27 Ultra fait actuellement l’objet de rumeurs.

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Le smartphone devrait également disposer d’un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x et ouverture f/2.9, ainsi que d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Il reste toutefois difficile de déterminer si la nouvelle colorimétrie proviendra principalement du capteur lui-même ou d’un travail de Samsung sur son traitement logiciel et sa science des couleurs.

Une meilleure gestion des hautes lumières

Samsung travaillerait également sur un problème régulièrement rencontré en photographie mobile : la gestion des petites sources lumineuses très intenses. Une ampoule, une petite lampe ou une autre source lumineuse ponctuelle peut actuellement provoquer une zone surexposée, avec une perte de détails autour de la lumière. Le phénomène peut être particulièrement visible dans les scènes sombres où le contraste entre la source et son environnement est très important.

Le Galaxy S27 Ultra devrait améliorer ce traitement. D’après Ice Universe, les sources lumineuses seraient mieux maîtrisées, avec davantage de détails sur leurs contours et une luminosité mieux contrôlée. Le rendu de ces lumières pourrait également tirer davantage vers l’orange, avec une couleur plus profonde. L’amélioration concernerait à la fois le capteur principal et le téléobjectif.

L’objectif serait donc moins de simplement réduire la luminosité d’une source ponctuelle que de préserver davantage d’informations autour de celle-ci.

Moins de bruit dans les photos de nuit

Le troisième changement concernerait les scènes en basse lumière. Samsung a déjà amélioré les performances nocturnes de ses derniers modèles haut de gamme, mais le Galaxy S27 Ultra chercherait à aller plus loin avec une réduction du bruit numérique. Les photos prises dans des environnements sombres devraient ainsi présenter une image plus propre et plus homogène, avec moins de grain dans les zones peu éclairées.

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Ce traitement pourrait également permettre de conserver davantage de détails tout en évitant l’effet de lissage parfois produit par les algorithmes de réduction du bruit.

Ces évolutions logicielles arriveraient alors que Samsung préparerait parallèlement plusieurs changements matériels pour le Galaxy S27 Ultra. Le nouveau capteur principal 200 mégapixels ferait partie des principaux changements attendus, tandis que la disposition des caméras pourrait également être revue. Des fuites récentes évoquent notamment l’abandon de la disposition verticale utilisée sur certains modèles récents au profit d’un système horizontal.

Samsung chercherait donc à faire évoluer simultanément le matériel et le traitement informatique de ses photos.

Et le flou de mouvement ?

Une autre faiblesse régulièrement évoquée par certains utilisateurs concerne le flou sur les sujets en mouvement, notamment les animaux ou les enfants. Ce problème est particulièrement difficile à résoudre sur smartphone : augmenter la vitesse d’obturation permet de figer davantage le mouvement, mais réduit aussi la quantité de lumière capturée. Le traitement logiciel doit donc compenser cette contrainte sans générer trop de bruit ou d’artefacts.

Les informations actuellement disponibles ne permettent pas de savoir si Samsung prépare une amélioration spécifique sur ce point pour le Galaxy S27 Ultra. Le constructeur pourrait donc encore avoir plusieurs mois pour travailler sur ce traitement avant la commercialisation du smartphone.

Une nouvelle signature photo pour le Galaxy S27 Ultra ?

Si ces informations se confirment, le Galaxy S27 Ultra pourrait donc adopter une approche photographique sensiblement différente de celle de ses prédécesseurs : des couleurs plus chaudes, des hautes lumières mieux maîtrisées et moins de bruit en basse lumière.

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Ces changements restent cependant basés sur des informations non officielles. Samsung n’a encore confirmé ni le capteur ISOCELL HP6, ni les caractéristiques des objectifs, ni les évolutions du traitement photo.

La prochaine génération de Galaxy pourrait ainsi chercher moins à multiplier les mégapixels qu’à améliorer la cohérence du rendu final. Pour un smartphone haut de gamme, cette évolution du traitement de l’image pourrait être aussi importante que les changements matériels.