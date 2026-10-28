Samsung n’a pas encore officialisé la série Galaxy S27, mais certains fabricants d’accessoires prennent déjà les devants. Des coques présentées comme compatibles avec les futurs smartphones haut de gamme de Samsung sont apparues sur Amazon, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis. Une anticipation qui relance les spéculations autour du calendrier de lancement de la prochaine génération.

Publicité

Repérées initialement par SammyGuru, ces références concernent notamment le Galaxy S27 Ultra, mais aussi d’autres modèles de la gamme. Sur Amazon américain, une coque annoncée comme compatible avec le futur modèle Ultra était même proposée à 8,99 dollars. Ces annonces sont bien visibles chez plusieurs vendeurs, sans pour autant garantir que les accessoires correspondent réellement aux dimensions définitives des appareils.

Un lancement en janvier toujours possible

La présence de ces accessoires pourrait indiquer que les fabricants disposent déjà d’informations sur le format des futurs Galaxy S27. Elle est également compatible avec l’hypothèse d’un lancement en janvier, évoquée dans de précédentes rumeurs. Mais il serait prématuré d’y voir une confirmation du calendrier de Samsung : les annonces des vendeurs ne constituent pas une preuve officielle.

Publicité

Ce type d’anticipation n’est pas inédit. Des coques avaient déjà été commercialisées avant la présentation des Galaxy S25 et Galaxy S26. Une différence mérite toutefois d’être soulignée : pour les deux générations précédentes, ces accessoires étaient apparus quelques semaines seulement avant l’événement Galaxy Unpacked, plutôt que plusieurs mois à l’avance.

Cette avance inhabituelle peut alimenter les spéculations, mais elle ne permet pas de conclure que Samsung présentera ses prochains smartphones plus tôt que prévu. Les fabricants d’accessoires peuvent préparer leurs produits en amont, sans que cela révèle nécessairement la date exacte de l’annonce.

Pourquoi mieux vaut attendre avant d’acheter

Pour les futurs acheteurs du Galaxy S27 Ultra, mieux vaut rester prudent. Même si les fabricants de coques sont susceptibles de connaître les dimensions des appareils en préparation, rien ne garantit que les produits actuellement référencés seront parfaitement adaptés au smartphone final.

Attendre la présentation officielle pourrait également se révéler plus intéressant sur le plan financier. Samsung propose habituellement, lors de ses campagnes de réservation, des avantages pouvant prendre la forme de réductions sur les accessoires au moment de la précommande. Ces offres pourraient permettre d’acquérir une coque officielle en même temps que le téléphone.

En attendant une communication de Samsung, ces premières références Amazon constituent donc un indice à prendre avec précaution, et non une confirmation du Galaxy S27 Ultra ou de sa date de sortie.