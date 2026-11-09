Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

OPPO pourrait revoir ses plans pour son prochain smartphone ultra haut de gamme. Le Find X10 Ultra, attendu au premier semestre 2027, ferait face à un changement de stratégie qui pourrait aller jusqu’à l’abandon du projet.

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Une nouvelle publication du leaker Digital Chat Station sur Weibo a relancé les interrogations autour de ce modèle, sans toutefois le citer explicitement.

Le spécialiste évoque le changement de trajectoire d’un autre projet de smartphone très haut de gamme au format imposant. Dans les commentaires, un internaute lui demande si le modèle de nouvelle génération a été abandonné. Sa réponse, « cette génération », alimente les spéculations, mais ne permet pas de confirmer que le Find X10 Ultra est directement concerné.

Un projet Ultra qui pourrait changer de direction

Le Find X10 Ultra devait normalement compléter la gamme Find X10, composée notamment des Find X10 et Find X10 Pro Max. Il aurait occupé le sommet du catalogue de OPPO, avec un équipement photographique encore plus ambitieux et des capacités de zoom renforcées.

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Les informations de Digital Chat Station 72 % fiable laissent entendre qu’un projet de cette catégorie pourrait avoir été modifié ou interrompu. L’identité du modèle concerné reste cependant incertaine. Le Find X10 Ultra est une piste évoquée par les observateurs, et non un appareil dont l’abandon aurait été confirmé par le leaker ou par OPPO.

Un équipement photo particulièrement ambitieux était attendu

Les précédentes fuites avaient dessiné le portrait d’un smartphone très orienté photographie. Le Find X10 Ultra aurait notamment pu intégrer un capteur principal de 200 mégapixels au format 1/1,12 pouce, avec technologie LOFIC, destinée à améliorer la gestion de la plage dynamique.

Ce capteur aurait été accompagné de deux téléobjectifs périscopiques : un module de 200 mégapixels et un autre de 50 mégapixels offrant un zoom optique 10×. Un ultra grand-angle de 200 mégapixels signé Samsung, reposant sur le capteur HP5, aurait également été envisagé. À l’avant, les rumeurs évoquaient même un capteur carré de 100 mégapixels.

Cette configuration aurait placé le Find X10 Ultra au-dessus du Find X10 Pro Max, déjà présenté comme un modèle particulièrement ambitieux sur le plan photographique. Mais aucune de ces caractéristiques n’a été confirmée officiellement.

Snapdragon ou MediaTek : OPPO aurait encore hésité sur la puce

Les informations concernant la plateforme mobile auraient également évolué au fil des fuites. Le Find X10 Ultra était initialement attendu avec une puce Snapdragon haut de gamme, possiblement le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Des informations plus récentes évoquent toutefois des essais avec le Dimensity 9600 Pro de MediaTek. Cette variante aurait notamment été évaluée avec des algorithmes de traitement d’image intégrés directement au niveau de la puce.

D’autres caractéristiques avaient également été mentionnées : une batterie d’environ 8 000 mAh et un écran de 6,89 pouces affichant une définition 2K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Là encore, il s’agit de spécifications issues de fuites, et non d’une fiche technique officielle.

Xiaomi et OPPO pourraient revoir leurs ambitions ultras

OPPO ne serait pas le seul constructeur à reconsidérer ses projets dans le segment des mobile multifonction Ultra. Xiaomi aurait également abandonné son projet Xiaomi 18 Ultra, préférant concentrer ses efforts sur le modèle Pro Max selon les informations disponibles.

Les stratégies internationales pourraient aussi évoluer. Les Find X10 Ultra et vivo X500 Ultra ont précédemment fait l’objet de rumeurs concernant des modifications de leur calendrier de commercialisation mondiale. Le modèle Ultra de Vivo serait néanmoins toujours en développement pour une présentation en 2027.

Pour OPPO, le sort du Find X10 Ultra reste donc incertain. Le changement de direction évoqué par Digital Chat Station pourrait concerner ce modèle, mais aussi un autre projet. Tant que le constructeur ne communique pas officiellement, il est prématuré de conclure à son annulation.