Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

OPPO prépare une nouvelle génération de son interface mobile avec ColorOS 17, qui fera ses débuts mondiaux dans quelques jours. La marque vient de confirmer que sa prochaine interface sera également introduite avec la future série Find X10, qui jouera donc un rôle important dans le lancement de cette nouvelle expérience logicielle.

Publicité

OPPO doit dévoiler officiellement ColorOS 17 le 13 octobre 2026, avant le lancement mondial des Find X10 prévu le 21 octobre. L’entreprise promet des améliorations autour des performances, de l’intelligence et de la connectivité, avec une volonté affichée de rapprocher davantage le logiciel du matériel.

Une intégration plus poussée entre logiciel et matériel

OPPO insiste particulièrement sur l’optimisation entre ColorOS 17 et les composants des futurs smartphones. La marque explique que cette intégration doit aller jusqu’au niveau de la puce, afin de maintenir des performances plus constantes dans les situations exigeantes. Le constructeur cite notamment le multitâche intensif et les longues sessions d’enregistrement vidéo en 4K.

L’objectif est donc moins de proposer uniquement une nouvelle interface visuelle que d’améliorer la manière dont le système exploite le matériel disponible.

Publicité

Oppo entend également poursuivre son travail autour de la connectivité entre ses smartphones, ses produits IoT et les autres appareils de son écosystème.

Les Find X10 inaugureront le Dimensity 9600 Pro

La série Find X10 aura également droit à une nouvelle plateforme matérielle particulièrement importante. Les smartphones feront partie des premiers modèles à embarquer le MediaTek Dimensity 9600 Pro, le nouveau processeur haut de gamme de MediaTek. OPPO veut ainsi associer la nouvelle puce à ColorOS 17 afin de constituer la base de son expérience flagship de prochaine génération.

Les caractéristiques complètes des Find X10 n’ont toutefois pas encore été communiquées. Il faudra donc attendre les prochaines annonces pour connaître la configuration exacte des différents modèles.

La photographie reste au cœur de la gamme Find

OPPO devrait également continuer à miser fortement sur la photographie avec cette nouvelle génération. La série Find X10 conservera le partenariat avec Hasselblad pour son système photo, tandis que le traitement des images et des vidéos reposera notamment sur le LUMO Image Engine de OPPO.

Cette combinaison entre matériel photo, traitement logiciel et puissance de calcul devrait constituer l’un des principaux arguments des futurs smartphones.

Publicité

Rendez-vous le 13 octobre pour ColorOS 17

Le calendrier commence donc à se préciser. ColorOS 17 sera officiellement présenté dans le monde le 13 octobre, tandis que la série Find X10 doit être lancée mondialement le 21 octobre.

OPPO n’a pas encore précisé si un événement spécifiquement consacré au marché indien sera organisé ultérieurement. La marque a en revanche confirmé que les Find X10 joueront un rôle important dans l’introduction de ColorOS 17 auprès des utilisateurs indiens.

Il faudra surtout attendre la présentation du 13 octobre pour découvrir ce que OPPO a réellement changé dans son interface. Pour l’instant, le constructeur met surtout en avant une promesse : faire travailler plus étroitement le logiciel, le processeur et l’ensemble de l’écosystème OPPO.