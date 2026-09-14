OPPO présentera sa série Find X10 le 22 septembre 2026 en Chine. Les pages de précommande sont en ligne et, à huit jours de l’événement, le constructeur a déjà officialisé l’essentiel : la photo, la batterie, l’écran, les coloris et les configurations.

Nous suivons cette génération depuis février. Ce dossier sépare ce qu’OPPO a confirmé, ce qui reste à l’état de fuite, et les zones d’ombre — dont une vraie surprise dans la composition de la gamme.

Lancement le 22 septembre, trois modèles en précommande Solide

OPPO a confirmé la date. Les pages de précommande chinoises listent trois smartphones : Find X10E, Find X10 et Find X10 Pro Max. Le lancement sera accompagné de la montre OPPO Watch S2 et des écouteurs Enco X4, déjà proposés à la réservation.

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Une sortie internationale d’ici fin octobre est évoquée, sans confirmation officielle à ce stade.

Le Find X10 standard passe au double 200 mégapixels Solide

C’est le changement le plus marquant de la gamme : le modèle de base n’a plus rien d’un compromis. OPPO confirme deux capteurs de 200 mégapixels sur le Find X10 — une première pour un modèle standard de la série. Le principal ouvre à f/1,6 avec une stabilisation CIPA 6.0 ; le téléobjectif ouvre à f/2,6 et atteint CIPA 7.0.

Ce téléobjectif se rapproche de ce qu’on attend d’ordinaire d’une variante Ultra. OPPO déplace ainsi toute la série vers le haut plutôt que de brider son modèle d’entrée.

Hasselblad, Danxia et LUMO : la couleur plutôt que les pixels Solide

Le discours d’OPPO insiste moins sur la définition que sur le rendu. Le nouveau système photo Hasselblad vise des textures et des carnations plus naturelles, sans traitement trop visible. Il s’appuie sur la deuxième génération du capteur Danxia, qui analyse la lumière sur 24 canaux pour reconstruire les couleurs, avec une dynamique revendiquée de 15 EV et une captation lumineuse améliorée de 43 %.

Le moteur LUMO se charge de préserver la relation entre lumière et ombre, notamment en contre-jour, là où les smartphones ont tendance à surexposer le fond ou à éclaircir artificiellement les visages. Ces traitements s’appliqueront aux photos, aux Live Photos et à la vidéo.

8 000 mAh et 0,99 mm de bordures Solide

Le Find X10 embarque une batterie de 8 000 mAh à technologie Glacier, conçue selon OPPO pour conserver sa tenue sur cinq ans d’usage quotidien. Un chiffre très élevé pour un flagship traditionnel, rendu possible par les cellules à haute densité.

À l’avant, les bordures descendent à 0,99 mm, symétriques sur les quatre côtés — une première sous le millimètre dans la série Find, après 1,45 mm sur le Find X8 et 1,15 mm sur le Find X9.

Coloris et mémoires : le X10 à égalité avec le Pro Max Solide

Les pages de précommande détaillent les configurations. Le Find X10 Pro Max sera proposé en Warm Orange, Moon White et Light Titanium, en 12/256 Go, 12/512 Go, 16/512 Go et 16 Go/1 To. Le Find X10, en Qingcheng (une teinte orangée), Ice Blue et Light Titanium, reçoit exactement les mêmes quatre configurations.

Le Find X10E se limite à deux versions, 12/256 Go et 16/512 Go, en Ice Blue et Light Titanium. La différence entre le X10 et le Pro Max ne se jouera donc pas sur la mémoire.

Le Pro Max et ses trois capteurs 200 Mpx Prudence

Le Find X10 Pro Max pourrait aller jusqu’à trois capteurs de 200 Mpx, une configuration extrêmement rare. Les dernières informations évoquent un téléobjectif périscopique équivalent à 70 mm ouvert à f/2,1, capable de macro à longue focale. Une rumeur antérieure citait un capteur OV52A, remise en cause depuis.

Côté écran, les fuites l’ont d’abord décrit en 6,89 pouces 2K, avant de le réviser en 6,78 pouces 1,5K, plat, aux bordures symétriques. Le Find X10 serait en 6,59 pouces 1,5K. OPPO n’a pas confirmé la fiche complète du Pro Max.

Deux puces MediaTek, dont une en 2 nm Prudence

OPPO confie cette génération à MediaTek. Le Find X10 utiliserait le Dimensity 9600M, gravé en 3 nm et dérivé du Dimensity 9500 — les fuites de juillet l’appelaient encore « 9600 Lite ». Le Pro Max recevrait le Dimensity 9600 Pro, présenté comme gravé en 2 nm et attendu chez MediaTek dès le 15 septembre.

Des passages sur Geekbench confirment que les deux modèles utilisent bien deux puces Dimensity 9 différentes. Aucune information fiable n’a filtré sur celle du Find X10E. Un bouton physique dédié à l’IA, personnalisable, est également évoqué.

Où est passé le Find X10 Pro ? À vérifier

C’est la surprise de ces derniers jours. Tout l’été, les fuites ont décrit une gamme Find X10, Find X10 Pro et Find X10 Pro Max, le Pro partageant l’écran de 6,78 pouces et la puce 2 nm du Pro Max. Or le Find X10 Pro n’apparaît pas dans les pages de précommande, qui listent à la place un Find X10E.

Plusieurs hypothèses restent possibles : un modèle abandonné, renommé, ou réservé à un lancement ultérieur. Rien ne permet de trancher avant le 22 septembre.

Le Find X10 Ultra, repoussé à 2027 À vérifier

Un Find X10 Ultra ne fera pas partie du lancement de septembre. Les fuites le placent sur un calendrier distinct, en 2027, avec une fiche démesurée : capteur principal LOFIC de 200 mégapixels, un périscope de 200 mégapixels et un second à zoom optique 10x de 50 mégapixels, un écran LTPO 2K de 6,89 pouces, une batterie d’environ 8 500 mAh — et une puce Snapdragon, pas MediaTek. Son positionnement tarifaire rejoindrait celui du pliable Find N6. OPPO n’a rien confirmé.

Ce qu’OPPO n’a toujours pas dit À vérifier

Les prix, en Chine comme ailleurs. La fiche du Find X10E, et notamment sa puce. La batterie et la charge du Pro Max. La composition exacte du bloc photo de chaque modèle. Et une date de sortie en France : la fin octobre évoquée pour l’international reste à confirmer.

Dossier arrêté au 14 septembre 2026, à huit jours du lancement. Il sera mis à jour au fil des annonces, puis le jour de la présentation. Établi à partir de notre suivi de la série depuis février 2026.