Le Xiaomi 18 Ultra pourrait ne jamais voir le jour. Après une première rumeur apparue en août évoquant l’abandon du modèle, le célèbre leaker Digital Chat Station vient renforcer cette information en dévoilant ce que Xiaomi aurait prévu pour son prochain smartphone Ultra.

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Et sur le papier, le Xiaomi 18 Ultra avait de quoi impressionner. Écran plat aux bordures d’environ 1 mm, puce haut de gamme dépassant potentiellement les 5 millions de points dans un benchmark et surtout trois capteurs photo de 200 mégapixels : Xiaomi aurait préparé un véritable monstre technique.

Un smartphone Ultra qui aurait été hors normes

Selon Digital Chat Station, le Xiaomi 18 Ultra devait adopter un écran plat avec des bordures extrêmement fines, d’environ 1 mm sur les quatre côtés.

Sous le capot, Xiaomi aurait également prévu une puce capable de dépasser les 5 millions de points dans un benchmark, sans que le leaker précise lequel. Le composant n’est pas identifié, mais il pourrait logiquement s’agir du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

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C’est toutefois la photographie qui aurait constitué le principal argument du smartphone.

Trois appareils photo de 200 mégapixels

Le Xiaomi 18 Ultra aurait dû embarquer trois capteurs de 200 mégapixels, une configuration particulièrement ambitieuse. Le capteur principal aurait utilisé une matrice de 1/1,12 pouce avec technologie LOFIC. L’ultra grand-angle aurait reposé sur un capteur de 1/1,56 pouce, tandis que le téléobjectif périscopique aurait bénéficié d’un capteur LOFIC de 1/1,28 pouce et surtout d’un zoom optique continu.

Xiaomi aurait également prévu un objectif multispectral ainsi qu’un objectif externe magnétique. Une configuration qui aurait clairement positionné le 18 Ultra comme un smartphone destiné avant tout aux amateurs de photographie mobile.

12 Go de RAM et 256 Go de stockage

Le reste de la fiche technique aurait également été à la hauteur du positionnement Ultra. La configuration évoquée par Digital Chat Station comprend 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi que deux haut-parleurs stéréo symétriques et un moteur 0916.

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Mais, c’est surtout le prix qui aurait posé problème.

Le Xiaomi 18 Ultra aurait été proposé à 9 999 yuans, soit environ 1 330 euros selon la conversion indiquée dans la source. Un tarif particulièrement élevé pour le marché chinois, qui aurait placé le smartphone dans une zone où Xiaomi aurait eu du mal à garantir des volumes de ventes suffisants.

Xiaomi aurait préféré abandonner le projet

Digital Chat Station termine son message en posant implicitement la question : les consommateurs auraient-ils réellement accepté de payer autant pour ce smartphone ? La réponse aurait finalement été non, du moins selon l’analyse interne de Xiaomi. Le constructeur aurait estimé que le prix de vente nécessaire serait trop élevé et que les volumes de ventes ne seraient pas suffisamment importants pour justifier le lancement.

Le modèle aurait donc été annulé avant sa commercialisation.

La hausse du prix des composants pourrait expliquer cette décision

Cette nouvelle information rejoint des rumeurs apparues précédemment, qui évoquaient notamment l’augmentation du coût de la mémoire comme l’une des raisons ayant poussé Xiaomi à abandonner le 18 Ultra.

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Le problème est particulièrement sensible pour les smartphones très haut de gamme : plus la fiche technique est ambitieuse, plus le coût des composants augmente et plus il devient difficile de maintenir un prix compétitif.

Le Xiaomi 18 Ultra aurait cumulé justement plusieurs composants particulièrement coûteux, entre sa puce haut de gamme, ses trois capteurs de 200 mégapixels et son système de zoom optique continu.

Le nom Ultra pourrait revenir avec le Xiaomi 19 Ultra

L’abandon du Xiaomi 18 Ultra ne signifierait toutefois pas nécessairement la disparition définitive de cette catégorie. Des informations précédentes évoquaient déjà un possible retour de la gamme Ultra avec le Xiaomi 19 Ultra, potentiellement à la fin de 2027 ou au début de 2028. D’ici là, les prix des composants pourraient avoir retrouvé un niveau plus favorable, permettant à Xiaomi de proposer un modèle extrêmement haut de gamme sans faire exploser son prix.

Pour l’instant, il faut évidemment rester prudent : le Xiaomi 18 Ultra n’a jamais été officiellement annoncé, et Xiaomi n’a pas confirmé son annulation.

Mais si les informations de Digital Chat Station sont exactes, le marché pourrait être passé à côté de l’un des smartphones photo les plus ambitieux de la génération 2026-2027.