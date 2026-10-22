OPPO lance ses nouveaux Find X10 et Find X10 Pro Max sur les marchés internationaux, mais les versions européennes font un compromis de taille sur l’autonomie. Alors que les modèles commercialisés en Chine embarquent une batterie de 8 000 mAh, les variantes européennes doivent se contenter de 7 150 mAh. Une différence de 850 mAh qui pourrait peser sur l’endurance de ces smartphones haut de gamme.

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La charge rapide reste heureusement identique, avec une puissance filaire de 80 W et une recharge sans fil de 50 W. Les tarifs européens sont toutefois élevés : le Find X10 débute à 1 300 euros, tandis que le Find X10 Pro Max atteint 1 800 euros. Le lancement indien est prévu le 22 octobre, mais OPPO n’a pas encore confirmé si les modèles destinés à ce marché conserveront la batterie de 8 000 mAh.

OPPO Find X10 : deux capteurs photo de 200 mégapixels

Le Find X10 standard dispose d’un écran LTPO AMOLED de 6,59 pouces affichant une définition de 2 768 × 1 272 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. OPPO annonce une luminosité HDR de pointe de 3 600 nits et des bordures de seulement 0,99 mm. La dalle vise ainsi à combiner fluidité, lisibilité et immersion sur un appareil positionné dans le haut de gamme.

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Le smartphone est animé par le MediaTek Dimensity 9600M, gravé en 3 nm par TSMC. Il est associé à 12 Go de mémoire vive LPDDR5X et à un stockage UFS 4.1 pouvant atteindre 512 Go. Contrairement aux versions chinoises, le modèle international ne serait pas proposé en configuration 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

La photographie constitue l’autre argument majeur du Find X10. À l’arrière, deux capteurs de 200 mégapixels sont utilisés : un Samsung ISOCELL HPE de 1/1,4 pouce pour le module principal et un ISOCELL HP5 de 1/1,56 pouce pour le téléobjectif. Un ultra grand-angle de 50 mégapixels, basé sur le capteur ISOCELL JN5, complète l’ensemble, tandis que la caméra frontale utilise elle aussi un capteur de 50 mégapixels.

OPPO mise également sur son système Lumo True Color pour privilégier une reproduction naturelle des couleurs et des tons de peau. Le fabricant annonce l’enregistrement vidéo en 4K à 120 images par seconde ou en 8K à 30 images par seconde avec les modules principal et téléobjectif.

Find X10 Pro Max : trois capteurs de 200 mégapixels

Le Find X10 Pro Max monte en gamme avec le Dimensity 9600 Pro et trois capteurs arrière de 200 mégapixels. Selon MediaTek, les cœurs CPU Arm C2 de sa nouvelle plateforme affichent une efficacité énergétique multicœur supérieure de 61 % à celle de la génération précédente, tandis que le GPU Mali-G2 Ultra NX progresserait de 27 % en performances graphiques.

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Le constructeur du processeur revendique également une amélioration de 18 % des performances de ray tracing et une efficacité énergétique supérieure de 24 % sur ce volet. Pour l’intelligence artificielle, le NPU promet un préremplissage des requêtes 51 % plus rapide et une génération de jetons par watt améliorée de 55 %. Ces chiffres proviennent de MediaTek et devront être replacés dans le contexte des tests et usages réels.

Le Pro Max prend par ailleurs en charge le kit téléconvertisseur Hasselblad présenté séparément par OPPO. Cet accessoire vise à étendre les possibilités photographiques du smartphone, mais il représente aussi un élément supplémentaire à prendre en compte dans le budget total.

Une batterie réduite en Europe, malgré une recharge rapide

La différence entre les marchés constitue le principal point de friction de ce lancement. Les deux modèles européens disposent d’une batterie de 7 150 mAh, contre 8 000 mAh pour leurs équivalents chinois. Cette réduction représente environ 10,6 % de capacité en moins.

La puissance de recharge ne change pas : les deux smartphones prennent en charge la charge filaire de 80 W et la recharge sans fil de 50 W. En revanche, la capacité réduite pourrait limiter l’autonomie des versions européennes, même si son impact réel dépendra aussi de l’optimisation logicielle, de l’écran et des habitudes d’utilisation.

Prix et offres de lancement en Europe

Les tarifs annoncés placent les deux appareils dans le segment premium. Le Find X10 commence à 1 300 euros avec 256 Go de stockage et coûte 1 500 euros en version 512 Go. Le Find X10 Pro Max est proposé en une seule configuration de 512 Go à 1 800 euros.

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En France, OPPO propose aux acheteurs de choisir un accessoire dont la valeur peut atteindre 549 euros : le téléconvertisseur Hasselblad à 549 euros, la montre OPPO Watch X3 à 379 euros ou la tablette OPPO Pad 5 à 459 euros. Une reprise d’un ancien smartphone OPPO ou OnePlus donne droit à un bonus de 250 euros, auquel s’ajoute une remise de 100 euros entre le 21 et le 28 octobre.

Ces offres peuvent améliorer la valeur globale du produit pour les acheteurs intéressés par les accessoires. Elles ne changent toutefois pas le prix affiché des smartphones et leur intérêt dépendra des besoins de chacun.

Un positionnement tarifaire plus difficile à défendre ?

Les nouveaux modèles arrivent à des prix supérieurs à ceux de plusieurs appareils de la génération précédente. Le Find X9 avec 512 Go de stockage reste affiché à 1 000 euros, tandis que le Find X9 Pro coûte 1 300 euros. En France, le Find X9 Ultra est annoncé à 1 700 euros, soit 100 euros de moins que le Find X10 Pro Max.

Le Find X10 Pro Max doit donc justifier son supplément par ses évolutions matérielles, notamment sa plateforme MediaTek, son système photo et ses capacités vidéo. Mais la réduction de batterie en Europe risque de compliquer la comparaison, surtout pour les utilisateurs qui accordent une grande importance à l’autonomie.

OPPO propose deux smartphones très ambitieux sur le papier, avec des écrans rapides, une photographie haute résolution et une recharge puissante. Reste une question essentielle pour le marché européen : à ces prix, les performances et les accessoires suffiront-ils à faire oublier une batterie moins généreuse que celle des modèles chinois ?