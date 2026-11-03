Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Le vivo X500 Ultra fait de nouveau parler de lui. Après de premières informations sur son équipement photo dévoilées le mois dernier, le leaker Digital Chat Station 77 % fiable apporte de nouveaux détails sur le futur smartphone haut de gamme du constructeur chinois.

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Au programme, un triple capteur photo arrière de 50, 50 et 200 mégapixels, accompagné d’une caméra frontale de 50 mégapixels.

Un triple capteur photo avec un téléobjectif de 200 MP attendu

Selon les informations relayées par Digital Chat Station, le prochain modèle Ultra de vivo serait animé par un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Il embarquerait une caméra frontale classique de 50 mégapixels et, à l’arrière, un ensemble composé de trois capteurs de 50, 50 et 200 mégapixels.

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Le leaker ne précise pas encore le rôle exact de chaque module. Le capteur de 200 mégapixels serait toutefois destiné au téléobjectif, une configuration qui s’inscrirait dans la continuité des ambitions photographiques de vivo sur le segment Ultra. Le nom du smartphone n’est pas explicitement cité dans cette nouvelle fuite, mais les caractéristiques évoquées désigneraient bien le vivo X500 Ultra, successeur attendu du vivo X300 Ultra.

Le vivo X500s pourrait tester une caméra frontale carrée de 68 mégapixels

La fuite évoque également un autre projet, présenté comme le prochain modèle de la série S. Celui-ci serait actuellement testé avec un capteur frontal carré IMX05A de 68 mégapixels. Il pourrait s’agir du vivo X500s, le modèle généralement associé à la déclinaison Ultra, plutôt que d’un futur smartphone numéroté S70 ou S80.

Une précédente fuite avait déjà attribué au X500s un écran plat de 6,85 pouces, avec une définition 2K+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cette diagonale et cette fréquence correspondent également aux caractéristiques évoquées pour le grand écran plat de la gamme Ultra. Ces similitudes pourraient indiquer que les deux appareils suivent une trajectoire matérielle commune, même si leur fiche technique définitive reste inconnue.

Une présentation commune attendue au premier semestre 2027

Les vivo X500 Ultra et X500s pourraient être présentés ensemble au cours du premier semestre 2027. Des informations précédentes évoquaient pour le modèle Ultra une batterie d’environ 7 000 à 8 000 mAh, ainsi qu’un lancement en Chine autour de mars ou avril.

Si ce calendrier se confirme, vivo reconduirait une stratégie déjà observée avec les vivo X300 Ultra et X300s : associer son smartphone le plus ambitieux en photographie à un modèle S lancé dans la même période. Il faudra toutefois attendre de nouvelles fuites ou une annonce officielle pour connaître les caractéristiques exactes des deux appareils.

Le point le plus intrigant reste la caméra frontale carrée de 68 mégapixels envisagée pour le vivo X500s. Pour l’instant, rien ne permet de confirmer qu’elle sera effectivement intégrée au modèle commercialisé, ni que vivo adoptera ce format sur ses prochains smartphones haut de gamme.