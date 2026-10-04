Après son lancement en Chine, le OPPO Find X10 commence à préparer son arrivée sur les marchés internationaux. La version mondiale du smartphone vient d’apparaître sur Geekbench, révélant notamment la puce Dimensity 9600M et une configuration avec 12 Go de RAM.

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OPPO prépare également déjà le terrain au Royaume-Uni avec une opération de précommande qui inclut une remise potentielle et un téléconvertisseur Hasselblad. Le lancement mondial semble donc se rapprocher, même si sa date exacte n’a pas encore été officialisée.

Le Find X10 mondial passe par Geekbench

Le modèle international du Find X10, identifié sous la référence CPH2911, a été repéré dans la base de données de Geekbench 7.1. Le smartphone obtient 2 528 points en monocœur et 8 709 points en multicœur.

Au-delà des scores, c’est surtout la configuration matérielle qui attire l’attention. La plateforme identifiée sous la référence MT6993 correspond au MediaTek Dimensity 9600M, déjà utilisé par la version chinoise du Find X10. Le GPU associé est un Mali G1 Ultra MC12.

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Cette apparition ne constitue pas une surprise en soi. Les smartphones haut de gamme de OPPO passent généralement par différentes plateformes de certification et de benchmark avant leur commercialisation internationale, ce qui permet d’apercevoir une partie de leur fiche technique avant l’annonce officielle.

Les résultats Geekbench doivent toutefois être interprétés avec prudence. Les performances peuvent varier selon le logiciel, la température, le niveau de charge et l’état de développement du firmware. Ils confirment surtout ici l’identité de la plateforme matérielle utilisée par la déclinaison mondiale.

12 Go de RAM pour la version internationale

Le modèle testé sur Geekbench dispose de 12 Go de mémoire vive. C’est légèrement inférieur au maximum proposé en Chine, où le Find X10 peut atteindre 16 Go de RAM.

Il reste possible que OPPO commercialise également une version 16 Go dans certains pays, mais aucune confirmation ne permet pour l’instant de l’affirmer. La configuration observée sur Geekbench constitue donc le premier indice concret concernant la mémoire de la déclinaison internationale.

Ce choix pourrait aussi permettre à OPPO de segmenter plus facilement son catalogue selon les marchés. Les capacités de stockage et de mémoire proposées par les constructeurs chinois ne sont pas toujours reproduites à l’identique à l’international, notamment lorsque plusieurs configurations sont prévues selon les régions.

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Le reste de la plateforme semble en revanche rester très proche du modèle chinois. Le Dimensity 9600M constitue le cœur du Find X10, avec une architecture conçue pour fournir à la fois des performances élevées et les capacités nécessaires aux traitements photo et IA modernes.

OPPO commence à préparer son lancement mondial

L’apparition du Find X10 sur Geekbench prend surtout de l’importance en raison du calendrier. OPPO a désormais commencé à préparer officiellement son arrivée internationale, au moins en France.

La boutique française du constructeur affiche une page « Coming Soon » consacrée à la série Find X10. Les futurs acheteurs peuvent déjà verser un dépôt de 49 euros, avec la promesse d’obtenir jusqu’à 150 euros de réduction lors du lancement.

OPPO prévoit également d’offrir un kit téléconvertisseur Hasselblad avec les précommandes. Cet accessoire est particulièrement intéressant dans le contexte du Find X10, puisque la marque met fortement l’accent sur les capacités photographiques de sa nouvelle génération.

Le téléconvertisseur ne constitue donc pas seulement un bonus commercial anecdotique. OPPO cherche à construire un écosystème photo autour de son flagship, avec du matériel supplémentaire capable d’étendre les possibilités de prise de vue du smartphone.

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Cette opération britannique constitue surtout un signal concret : OPPO prépare déjà la commercialisation hors de Chine, même si le constructeur n’a pas encore dévoilé la date précise du lancement international.

Le lancement pourrait intervenir fin octobre

Le Find X10 et le Find X10 Pro Max ont été présentés en Chine le 22 septembre, aux côtés de la Watch S2 et des Enco X4. La série devrait maintenant entamer sa seconde étape avec son déploiement international. Des informations précédentes évoquent un événement mondial vers la fin du mois d’octobre. L’Inde pourrait quant à elle accueillir les nouveaux smartphones avant Diwali, au début du mois de novembre.

Ces échéances restent toutefois à considérer comme des indications tant que OPPO n’aura pas communiqué son calendrier officiel. La campagne de précommande britannique permet néanmoins de constater que le lancement ne semble plus très éloigné.

La question sera surtout de savoir quelles configurations OPPO retiendra selon les pays. Le modèle Geekbench avec 12 Go de RAM donne une première indication, mais ne permet pas encore de connaître l’ensemble des versions qui seront disponibles.

Le Find X10 conserve son identité haut de gamme

Cette arrivée internationale intervient dans un contexte où OPPO cherche à renforcer le positionnement de sa série Find sur les marchés occidentaux. Le Find X10 doit composer avec une concurrence particulièrement dense sur le segment premium, où la photographie, l’autonomie et les performances constituent désormais des arguments difficiles à différencier.

Le choix du Dimensity 9600M permet au constructeur de conserver une plateforme identique à celle du modèle chinois, ce qui limite les différences techniques entre les deux versions. Le véritable changement pourrait donc davantage concerner les configurations mémoire, les accessoires et le positionnement tarifaire selon les régions.

L’arrivée du téléconvertisseur Hasselblad dans l’offre britannique montre aussi que OPPO veut prolonger l’expérience photographique au-delà du smartphone lui-même. Une stratégie qui devient de plus en plus fréquente sur les flagships chinois, où l’appareil photo tend à devenir un système complet plutôt qu’un simple ensemble de capteurs intégrés au téléphone.

Le Find X10 n’a donc plus beaucoup de secrets à révéler sur le plan matériel. Reste désormais à voir comment OPPO adaptera son flagship au marché international, car entre la fiche technique chinoise et le produit réellement proposé en Europe, les détails commerciaux pourraient encore faire toute la différence.