Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

OPPO enrichit la gamme de son Find X10 avec une nouvelle finition Forest Green, développée en collaboration avec l’artiste Karlotta Freier. Présentée en Chine, cette édition sera commercialisée à partir du 30 octobre 2026.

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Toutefois, le constructeur n’a pas encore communiqué son prix ni annoncé une éventuelle disponibilité sur les marchés internationaux.

Cette nouvelle version apporte une touche artistique au smartphone haut de gamme, déjà proposé en plusieurs coloris. Pour le moment, tout indique que cette finition restera réservée au marché chinois, alors que le Find X10 commence à être commercialisé à l’international.

Une finition Forest Green imaginée avec Karlotta Freier

La nouvelle édition du Find X10 mise sur une teinte vert forêt baptisée Forest Green. OPPO a collaboré avec l’artiste Karlotta Freier pour concevoir cette finition, qui vient compléter les coloris Glacier Blue, Mist Titanium et Coral déjà disponibles.

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La commercialisation en Chine débutera le 30 octobre. OPPO n’a pas encore précisé si cette version bénéficiera d’un tarif différent des autres déclinaisons du Find X10. Les prix actuels donnent néanmoins une indication du positionnement du smartphone.

Configuration Prix en Chine Équivalent approximatif 12 Go de RAM + 256 Go 5 499 yuans 740 euros 12 Go + 512 Go 5 999 yuans 805 euros 16 Go + 512 Go 6 499 yuans 870 euros 16 Go + 1 To 7 499 yuans 1 005 euros

Ces tarifs correspondent aux versions déjà commercialisées et non à un prix confirmé pour l’édition Forest Green.

Une disponibilité internationale incertaine

Le Find X10 a récemment rejoint le Find X10 Pro Max sur plusieurs marchés internationaux. En revanche, OPPO n’a annoncé aucune commercialisation mondiale de la nouvelle finition verte. Sa présentation spécifiquement destinée au marché chinois laisse penser que son lancement en dehors du pays n’est pas imminent.

Les amateurs de cette édition devront donc attendre une éventuelle annonce du constructeur avant de savoir s’ils pourront l’acheter en Europe. À ce stade, aucune date ni aucun prix européen ne sont connus pour cette variante.

Une fiche technique toujours haut de gamme

En dehors de son apparence, le Find X10 conserve les caractéristiques du modèle standard. Il embarque un écran LTPO AMOLED de 6,59 pouces affichant 2 768 × 1 272 pixels, avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. OPPO met également en avant des bordures symétriques de seulement 0,99 mm, pour une façade particulièrement épurée.

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Le smartphone est animé par le processeur MediaTek Dimensity 9600M et peut embarquer jusqu’à 16 Go de mémoire vive et 1 To de stockage en Chine. La photographie repose sur un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels et un module ultra grand-angle de 50 mégapixels.

L’autonomie est confiée à une batterie de 8 000 mAh, compatible avec la recharge filaire de 80 W et la recharge sans fil de 50 W. Le Find X10 dispose également d’un châssis métallique microtexturé, d’un dos en verre à finition veloutée et de certifications IP66, IP68 et IP69 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Il fonctionne sous ColorOS 17, basé sur Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche.

Avec Forest Green, OPPO mise donc davantage sur la personnalisation que sur une évolution matérielle. Reste à savoir si cette édition artistique dépassera les frontières chinoises ou si elle demeurera une variante réservée au marché domestique.