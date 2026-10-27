Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

OPPO préparerait un Find X10 Ultra particulièrement ambitieux sur le plan photographique. Alors que les Find X10 et Find X10 Pro Max sont désormais disponibles sur plusieurs marchés, le constructeur travaillerait sur ce modèle encore plus haut de gamme, attendu en Chine au premier semestre 2027.

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Une nouvelle fuite attribuée au leaker Digital Chat Station dévoile plusieurs caractéristiques envisagées pour son appareil photo et son écran.

Au programme, un capteur principal de 200 mégapixels doté de la technologie LOFIC, deux téléobjectifs périscopiques et un écran haute définition pouvant atteindre 144 Hz. Ces caractéristiques restent toutefois au stade des essais rapportés : OPPO n’a encore confirmé ni la fiche technique définitive ni la date de lancement.

Un appareil photo principal de 200 mégapixels avec LOFIC

Selon Digital Chat Station 75 % fiable, Oppo évaluerait un capteur principal de 200 mégapixels associé à la technologie LOFIC. Le composant pourrait appartenir aux familles Samsung HPA ou HPU, mais le choix définitif ne serait pas encore arrêté.

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La technologie LOFIC vise à améliorer la plage dynamique en conservant davantage de détails dans les zones très lumineuses comme dans les parties sombres d’une image. Le capteur principal envisagé mesurerait 1/1,12 pouce. Si cette configuration est retenue, elle pourrait aider le Find X10 Ultra à mieux gérer les scènes à fort contraste, notamment en photographie nocturne ou face à des sources lumineuses intenses.

Le module principal serait accompagné d’un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels et d’un second téléobjectif périscopique de 50 mégapixels capable d’offrir un zoom optique 10x. Oppo envisagerait également une caméra frontale carrée de 100 mégapixels, une configuration inhabituelle qui reste, elle aussi, à confirmer.

Un zoom périscopique 10x dont le capteur reste à choisir

Le téléobjectif 10x serait l’un des éléments les plus ambitieux du dispositif. D’après de précédentes informations, Oppo testerait les capteurs Samsung ISOCELL GNB et OmniVision OV51A, tous deux annoncés autour du format 1/1,95 pouce.

Le choix pourrait cependant dépendre du calendrier industriel. Si les délais de production deviennent trop contraignants, Oppo pourrait se rabattre sur un capteur plus petit, au format 1/2,76 pouce. Il est donc trop tôt pour considérer la configuration haut de gamme comme acquise.

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Le système photo pourrait aussi prendre en charge la macrophotographie au téléobjectif. Cette possibilité compléterait les capacités du zoom longue portée, même si les détails techniques de cette fonction n’ont pas encore été précisés.

Pour l’ultra grand-angle, OPPO pourrait reprendre le Samsung HP5 de 200 mégapixels, déjà utilisé sur le Find X10 Pro Max. Une telle configuration donnerait au Find X10 Ultra une place importante aux capteurs haute résolution sur plusieurs focales, mais le nombre de mégapixels ne suffit pas, à lui seul, à déterminer la qualité finale des images.

Un écran BOE de 6,89 pouces à 144 Hz

La fuite évoque également une dalle BOE de 6,89 pouces, avec une définition 2K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cette combinaison permettrait d’associer un affichage très détaillé à une animation plus fluide, notamment lors du défilement, dans les jeux et dans les interfaces compatibles.

Là encore, OPPO n’a pas confirmé ces caractéristiques. La définition exacte, le taux de rafraîchissement retenu et les autres propriétés de la dalle pourraient évoluer avant la commercialisation.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et batterie de 8 500 mAh ?

Au-delà de la photographie et de l’écran, le Find X10 Ultra pourrait embarquer le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm. Une batterie d’environ 8 500 mAh est également évoquée. Si cette capacité se confirme, elle constituerait un élément notable de la fiche technique d’un smartphone premium, particulièrement si elle accompagne un écran 2K à haute fréquence et un système photo complexe.

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Ces deux caractéristiques restent néanmoins des rumeurs. OPPO n’a publié aucune spécification officielle et pourrait encore modifier le matériel avant le lancement.

Le Find X10 Ultra est attendu en Chine au premier semestre 2027, sans date précise ni prix annoncé. Pour l’instant, la priorité semble être la mise au point d’un ensemble photographique polyvalent, combinant haute résolution, zoom longue portée et amélioration de la plage dynamique. Il faudra attendre de nouvelles informations pour savoir combien de ces ambitions se retrouveront dans le produit final.