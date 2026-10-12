Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Le Find X10 Pro Max arrive en Europe le 21 octobre, mais pas tout à fait dans sa version chinoise. Selon les fuites, il perdrait près de 900 mAh de batterie et sa certification IP69, et coûterait 1 799 €, soit deux fois son prix en Chine.

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OPPO n’a encore confirmé ni le prix ni la fiche technique européenne.

OPPO présentera le Find X10 et le Find X10 Pro Max le 21 octobre à Majorque, avec ColorOS 17. Le Find X10 Pro classique ne sortirait pas de Chine.

Le prix français n’est pas officiel. La fuite la plus reprise, publiée par billbil-kun sur Dealabs, annonce 1 799 € pour le Pro Max en une seule version 12 Go + 512 Go. Le Find X10 démarrerait entre 1 299 € et 1 399 € selon les sources.

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Nous détaillions cette hausse : le Find X9 Pro était lancé à 1 299 €, soit 500 € de moins à stockage égal. Des remises de lancement d’environ 200 € sont évoquées.

En Chine, le Pro Max a été lancé à 6 799 yuans (environ 890 €) en 12 + 256 Go, et à 7 499 yuans (environ 980 €) en 12 + 512 Go.

Version chinoise et version mondiale : ce qui change

Version chinoise Version mondiale (fuite) Batterie 8 000 mAh 7 150 mAh Étanchéité IP69 IP69 non revendiqué Mémoire 12 ou 16 Go, 256 Go à 1 To 12 Go + 512 Go uniquement Puce MediaTek Dimensity 9600 Pro (2 nm) Photo 3 capteurs de 200 Mpx (grand-angle, ultra grand-angle, téléobjectif), Hasselblad Écran OLED LTPO 6,78 pouces, 3 600 nits Prix À partir de 6 799 yuans (~890 €) 1 799 €

La batterie est le recul le plus net. La baisse de capacité n’est pas propre à Oppo : plusieurs marques chinoises réduisent leurs batteries silicium-carbone hors de Chine, une pratique souvent attribuée aux règles de transport des batteries de grande capacité. L’absence d’IP69 tient sans doute plus à la certification qu’au téléphone lui-même, mais rien n’est confirmé. L’essentiel, à savoir la puce, l’écran et les trois capteurs de 200 Mpx, ne bouge pas.

Find X10 Pro Max contre OnePlus 15

Le OnePlus 15, cousin du même groupe, est le rival naturel. Il est sorti en France en novembre 2025 à 979 € en 12 + 256 Go et 1 129 € en 16 + 512 Go.

Oppo Find X10 Pro Max (fuite Europe) OnePlus 15 Prix France 1 799 € (12 + 512 Go) 979 € (12 + 256 Go), 1 129 € (16 + 512 Go) Puce Dimensity 9600 Pro (2 nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) Écran 6,78 pouces, LTPO 6,78 pouces, 1,5K, 165 Hz Batterie 7 150 mAh 7 300 mAh, charge 120 W/50 W sans fil Photo 3 × 200 Mpx, Hasselblad 3 × 50 Mpx Étanchéité Non communiquée IP69

Sur le papier, le Find X10 Pro Max ne garde qu’un vrai avantage : la photo, surtout le zoom. Le OnePlus 15 a une batterie plus grosse dans sa version européenne, l’IP69, et coûte environ 670 € de moins à stockage égal. Il a aussi un an de plus, et son successeur pourrait réduire l’écart.

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Notre avis avant le lancement

À 1 799 €, le Find X10 Pro Max se place au niveau des iPhone et Galaxy les plus chers, avec une fiche technique amputée par rapport à la Chine. Il ne se justifie que si le zoom est votre critère numéro un.

Pour tous les autres, mieux vaut attendre les prix officiels du 21 octobre et les premières promotions.