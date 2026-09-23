OPPO ne réserve pas toutes ses ambitions photographiques au Find X10 Pro Max. Le constructeur vient également d’officialiser en Chine le Find X10, un flagship plus conventionnel qui conserve pourtant deux capteurs de 200 mégapixels, une batterie de 8 000 mAh et un écran 144 Hz entouré de bordures de seulement 0,99 mm.

Cette configuration résume assez bien la stratégie de OPPO : plutôt que de transformer le modèle standard en version fortement allégée, la marque cherche à en faire un véritable haut de gamme polyvalent. La principale concession concerne l’ultra grand-angle, limité à 50 mégapixels, tandis que le processeur passe au Dimensity 9600M de MediaTek.

Deux capteurs de 200 mégapixels pour le Find X10

La photographie constitue logiquement le principal argument du Find X10. OPPO lui offre un double système Hasselblad de 200 mégapixels, composé d’un grand-angle et d’un téléobjectif haute définition.

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La caméra principale repose sur un capteur 200 mégapixels au format 1/1,4 pouce associé à une optique équivalente à 23 mm ouvrant à f/1,6. La stabilisation optique est annoncée avec un niveau CIPA de 6,0, une caractéristique particulièrement importante lorsque la lumière diminue et que le temps d’exposition augmente.

Le téléobjectif est encore plus intéressant. OPPO utilise un second capteur de 200 mégapixels au format 1/1,56 pouce, accompagné d’une optique équivalente à 65 mm avec une ouverture f/2,6. Sa stabilisation atteint un niveau CIPA annoncé à 7,0.

Cette focale de 65 mm correspond à un grossissement relativement modéré, mais la très haute définition du capteur doit permettre à Oppo de créer des focales intermédiaires par recadrage. C’est une approche de plus en plus courante sur les smartphones premium : plutôt que de multiplier les modules, le constructeur exploite la résolution disponible pour prolonger la plage de zoom.

Le troisième appareil photo est plus conventionnel. L’ultra grand-angle utilise un capteur de 50 mégapixels avec une focale équivalente à 15 mm. C’est sur ce point que le Find X10 marque clairement la différence avec le Find X10 Pro Max, qui pousse le concept jusqu’à adopter trois capteurs arrière de 200 mégapixels.

LUMO et Hasselblad pour exploiter toute cette résolution

Comme pour son Pro Max, OPPO ne veut pas réduire l’équation photographique au nombre de pixels. Le Find X10 embarque un capteur de correction des couleurs de deuxième génération ainsi que le moteur de traitement LUMO, chargés d’exploiter les informations capturées par les différents modules.

Le travail sur la cohérence colorimétrique sera particulièrement important. Deux capteurs de 200 mégapixels ne garantissent pas automatiquement que les photographies obtenues avec le grand-angle et le téléobjectif présentent les mêmes couleurs, la même exposition ou le même niveau de contraste.

Le partenariat avec Hasselblad continue donc d’occuper une place centrale dans l’expérience photo. OPPO propose notamment ses profils colorimétriques et différents rendus permettant d’adapter l’image au style recherché, plutôt que de s’en remettre uniquement au traitement automatique.

Le smartphone propose également un mode destiné aux scènes et concerts, ainsi que des fonctions vidéo 4K Live. Un téléconvertisseur Hasselblad optionnel pourra par ailleurs être associé au Find X10 pour étendre physiquement les possibilités du téléobjectif. OPPO ne se contente donc plus de considérer les accessoires photographiques comme une exclusivité de ses modèles les plus coûteux.

Cette approche rapproche progressivement le smartphone d’un système photographique modulaire. Le téléphone reste parfaitement utilisable seul, mais l’utilisateur qui souhaite aller plus loin peut lui ajouter une optique externe adaptée à des scénarios spécifiques.

Dimensity 9600M et batterie géante de 8 000 mAh

À l’intérieur, OPPO confie le Find X10 au Dimensity 9600M de MediaTek, dont la fréquence maximale atteint 4,21 GHz. Le constructeur ne reprend donc pas exactement la plateforme Dimensity 9600 Pro du Find X10 Pro Max, réservant la variante la plus ambitieuse à son modèle supérieur.

OPPO associe la puce à son Tide Engine, son système de gestion des ressources destiné à maintenir la fluidité et à mieux répartir les performances dans le temps. La marque promet une expérience durablement fluide, une affirmation qu’il faudra naturellement confronter à l’usage et à l’évolution de ColorOS au fil des années.

L’autonomie devrait en revanche constituer l’un des arguments les plus visibles du smartphone. Le Find X10 embarque une batterie de 8 000 mAh, soit une capacité qui aurait encore semblé exceptionnelle sur un flagship il y a quelques générations.

La recharge filaire atteint 80 W avec SuperVOOC, tandis que la recharge sans fil monte à 50 W. Oppo privilégie ainsi une batterie particulièrement généreuse sans abandonner la recharge par induction, parfois sacrifiée sur certains appareils cherchant avant tout à maximiser le rapport capacité/prix.

Cette batterie de 8 000 mAh est également partagée avec le Find X10 Pro Max. Sur ce point, le modèle standard n’est donc pas traité comme une déclinaison secondaire : OPPO conserve l’une des caractéristiques les plus importantes de son flagship le plus ambitieux.

Écran 144 Hz et bordures symétriques de 0,99 mm

Le Find X10 adopte une dalle de 6,59 pouces affichant 2 768 x 1 272 pixels. Elle peut atteindre 144 Hz, avec une fréquence adaptative lors des usages quotidiens afin de limiter la consommation lorsque cette fluidité maximale n’est pas nécessaire.

OPPO annonce également une luminosité pouvant descendre jusqu’à 1 nit. Cette capacité vise notamment à améliorer le confort dans l’obscurité, où un écran trop lumineux peut rapidement devenir fatigant.

La dalle utilise une gradation PWM haute fréquence à 3 840 Hz et prend en charge l’espace colorimétrique BT.2020. Le constructeur revendique par ailleurs une précision des couleurs avec un Delta E inférieur à 0,6, même si ces valeurs devront là encore être vérifiées sur les appareils commerciaux.

Le design participe fortement à l’impression d’immersion. Les bordures symétriques entourant l’écran ne mesurent que 0,99 mm, permettant à OPPO de maximiser la surface d’affichage sans nécessairement augmenter les dimensions générales du téléphone.

Le châssis utilise un cadre métallique et un dos en verre dont la finition est décrite comme douce et veloutée. OPPO propose trois coloris : Ice Blue, Light Orange et Light Titanium.

La résistance n’est pas oubliée, puisque le Find X10 cumule les certifications IP66, IP68 et IP69. Le smartphone est ainsi conçu pour résister à la poussière, à l’immersion et à des projections d’eau sous des conditions plus exigeantes correspondant aux différents niveaux de certification.

ColorOS 17 et un positionnement moins « standard » qu’il n’y paraît

Le Find X10 est livré avec ColorOS 17, la nouvelle génération de l’interface de OPPO. Celle-ci intègre plusieurs fonctions d’intelligence artificielle, même si la marque mise ici autant sur l’optimisation générale de l’expérience que sur une accumulation de fonctions génératives.

Ce positionnement est révélateur de l’évolution des flagships chinois. Le modèle « standard » n’est plus nécessairement un appareil destiné à pousser l’utilisateur vers une version Pro en multipliant les concessions. Avec deux caméras 200 mégapixels, 8 000 mAh, une recharge sans fil 50 W et un écran 144 Hz, le Find X10 possède déjà une fiche technique très ambitieuse.

La différence avec le Pro Max se construit davantage sur les derniers pourcentages de performances et de sophistication photographique : processeur plus puissant, troisième capteur 200 mégapixels et système photo encore plus élaboré.

Cette stratégie permet aussi à OPPO de couvrir deux usages. Le Pro Max s’adresse à ceux qui veulent le maximum disponible dans la gamme, tandis que le Find X10 peut apparaître comme une proposition plus équilibrée sans renoncer aux caractéristiques qui définissent réellement cette génération.

À partir de 5 499 yuans en Chine

Le Find X10 sera commercialisé en Chine à partir du 24 septembre 2026. Quatre configurations de mémoire et de stockage sont prévues : 12 Go + 256 Go à 5 499 yuans, 12 Go + 512 Go à 5 999 yuans, 16 Go + 512 Go à 6 499 yuans et 16 Go + 1 To à 7 499 yuans.

Le ticket d’entrée correspond à environ 820 dollars sur la base des conversions communiquées, tandis que la version 16 Go + 1 To se situe autour de 1 120 dollars. Ces conversions ne préjugent naturellement pas des éventuels tarifs internationaux.

Avec cette génération, OPPO semble surtout vouloir effacer une partie de la frontière entre flagship standard et photophone ultra-premium. Le Find X10 abandonne bien le troisième capteur 200 mégapixels du Pro Max, mais conserve suffisamment d’éléments haut de gamme pour ne pas apparaître comme une simple version réduite.

Le double 200 mégapixels attire naturellement l’attention, mais la véritable force du Find X10 pourrait être ailleurs : réunir téléobjectif ambitieux, batterie de 8 000 mAh, recharge sans fil et écran 144 Hz dans le modèle censé représenter le point d’entrée de la gamme. À ce niveau d’équipement, le mot « standard » commence lui-même à perdre une partie de son sens.