OPPO compte une nouvelle fois dépasser les limites de l’appareil photo intégré au smartphone. À quelques jours du lancement des Find X10, le constructeur confirme que les OPPO Find X10 et Find X10 Pro Max seront compatibles avec un nouveau kit téléconvertisseur Hasselblad, dans la continuité des accessoires proposés avec la génération précédente.

L’objectif est clair : transformer le téléobjectif du smartphone en une plateforme photographique plus évolutive, particulièrement adaptée aux concerts, aux scènes éloignées et aux longues focales. Oppo reste toutefois discret sur le fonctionnement exact, le contenu et le prix de cette nouvelle version.

Le téléconvertisseur Hasselblad revient avec les Find X10

Zhuo Shijie, responsable des produits OPPO Find, a confirmé que le téléconvertisseur Hasselblad sera compatible avec deux appareils de la nouvelle gamme : le Find X10 et le Find X10 Pro Max. OPPO ne découvre pas le concept. Le constructeur avait déjà proposé un kit photographique Hasselblad pour le Find X9 Pro, comprenant notamment un téléconvertisseur, une poignée magnétique, une coque dédiée et une sangle.

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Sur cette génération, l’optique additionnelle offrait un grossissement de 3,28x et permettait au Find X9 Pro d’atteindre jusqu’à 10x selon la configuration utilisée. Le kit était commercialisé séparément sur certains marchés, tandis qu’un téléconvertisseur avait également été intégré à l’édition Hasselblad Earth Explorer Master Set du Find X9 Ultra.

Le principe consiste à installer une véritable optique devant le téléobjectif du smartphone. Contrairement à un simple zoom numérique, qui recadre une partie de l’image capturée par le capteur, le téléconvertisseur modifie physiquement la focale effective du système.

Cette solution ajoute évidemment de l’encombrement, mais elle permet de conserver davantage d’informations optiques lorsqu’il faut photographier un sujet très éloigné.

OPPO n’a pas encore indiqué si le nouveau modèle reprendra exactement le grossissement de 3,28x ni si le mécanisme de fixation restera identique.

OPPO cible clairement les concerts et les scènes éloignées

La communication autour des Find X10 donne déjà une bonne indication des usages visés. OPPO met en avant un nouveau téléobjectif doté d’une grande ouverture et d’une stabilisation pouvant atteindre, selon la marque, l’équivalent de 7,5 stops CIPA. Une telle stabilisation est particulièrement importante lorsqu’on augmente la focale, puisque les mouvements de la main deviennent beaucoup plus visibles dans l’image.

Le constructeur évoque également des modes spécifiquement adaptés aux scènes et aux concerts. Ces préréglages doivent tenir compte de conditions particulièrement difficiles pour un smartphone : sujets éloignés, mouvements rapides, fortes différences de luminosité et éclairages colorés changeant constamment.

C’est précisément dans ce contexte qu’un téléconvertisseur peut avoir davantage de sens qu’un simple accessoire destiné à impressionner sur une fiche technique. Lors d’un concert, l’utilisateur se trouve rarement suffisamment près de la scène pour exploiter uniquement la caméra principale. Le smartphone bascule alors vers son téléobjectif, puis vers du recadrage numérique lorsque la focale native ne suffit plus. Une optique additionnelle permet théoriquement de repousser ce moment.

Le véritable intérêt du nouveau kit dépendra donc de sa capacité à conserver suffisamment de netteté, de luminosité et de stabilité une fois installé.

Jusqu’à trois capteurs de 200 mégapixels sur le Find X10 Pro Max

OPPO construit parallèlement une architecture photographique particulièrement ambitieuse autour de la série Find X10. Le Find X10 Pro Max doit occuper le sommet de la gamme avec trois appareils photo de 200 mégapixels. Le Find X10 standard disposera pour sa part d’un système à deux capteurs de 200 mégapixels. Le constructeur a déjà présenté cet ensemble sous l’appellation Hasselblad Ultra-Clear Original Camera, avec une volonté affichée de renforcer à la fois le niveau de détail et la cohérence du rendu.

L’utilisation de capteurs aussi définis prend une dimension supplémentaire avec un téléconvertisseur. Une définition élevée donne davantage de latitude au traitement numérique et au recadrage, tandis que l’optique externe peut augmenter la focale avant même que ces traitements n’interviennent.

OPPO combine donc deux approches qui ont longtemps été opposées dans la photographie mobile : l’augmentation massive de la définition et l’ajout d’un véritable élément optique.

Le résultat ne pourra évidemment être jugé qu’en conditions réelles. Une optique externe mal alignée ou insuffisamment lumineuse peut rapidement dégrader l’image, et le nombre de mégapixels ne compense pas automatiquement ces limites. Mais la stratégie montre que le constructeur ne veut plus considérer le bloc photo du smartphone comme un système totalement fermé.

Photo et vidéo pourront fonctionner simultanément

OPPO insiste également sur les usages vidéo. La série Find X10 pourra enregistrer en 4K, avec une fonction pensée notamment pour les concerts : l’utilisateur pourra filmer une chanson entière tout en obtenant parallèlement une série de Live Photos issues de la même prise de vue. L’idée répond à un problème très concret. Lors d’un événement, il faut souvent choisir entre filmer une séquence complète et prendre des photos. Oppo cherche ici à récupérer plusieurs types de contenus au cours d’une même capture.

Cette approche s’inscrit dans une tendance plus large de la photographie mobile où la frontière entre photo et vidéo devient de moins en moins nette. Les smartphones disposent désormais de suffisamment de puissance de calcul et de bande passante pour traiter plusieurs flux simultanément et extraire différents contenus d’une même scène.

Associée au téléobjectif stabilisé et au téléconvertisseur Hasselblad, cette fonction renforce encore le positionnement de la gamme autour des événements et des sujets éloignés. Reste à savoir si toutes ces fonctions seront identiques sur le Find X10 et le Find X10 Pro Max ou si Oppo réservera certaines possibilités au modèle le plus haut de gamme.

Même le Find X10 E conservera la signature Hasselblad

La famille Find X10 comprendra trois modèles. En dessous des Find X10 et Find X10 Pro Max, OPPO lancera un Find X10 E présenté comme la porte d’entrée de la gamme. Celui-ci n’héritera pas nécessairement de l’ensemble du matériel photographique des modèles supérieurs, mais le constructeur confirme qu’il disposera tout de même d’un système d’imagerie haute résolution Hasselblad. Il reprendra également le design caractéristique de la famille Find et sera livré avec ColorOS 17.

Cette organisation montre que OPPO souhaite étendre l’identité Hasselblad à l’ensemble de sa gamme premium plutôt que de la limiter à un modèle Ultra ou Pro Max particulièrement coûteux.

Le téléconvertisseur, en revanche, est pour l’instant annoncé uniquement pour les Find X10 et Find X10 Pro Max. Plusieurs inconnues subsistent également concernant sa commercialisation. OPPO n’a pas indiqué s’il sera fourni avec certaines configurations, proposé uniquement dans une édition spéciale ou vendu séparément. Son prix reste lui aussi inconnu.

Sur la génération précédente, le coût du kit pouvait représenter un investissement conséquent en plus du smartphone. Ce point sera donc déterminant pour savoir si le nouvel accessoire s’adresse principalement aux passionnés ou s’il peut toucher un public plus large.

Le smartphone premium devient progressivement un système photo modulaire

Le retour du téléconvertisseur est finalement plus révélateur que l’accessoire lui-même. Pendant longtemps, les fabricants ont cherché à intégrer toutes les focales possibles directement dans le châssis. Cette approche atteint progressivement certaines limites : chaque nouvelle caméra occupe de l’espace, augmente le coût et impose des compromis sur la taille du capteur ou de l’optique.

OPPO explore une autre voie. Le smartphone conserve plusieurs caméras capables de couvrir les usages quotidiens, mais peut recevoir ponctuellement une véritable optique supplémentaire lorsqu’un besoin spécifique apparaît. Cette philosophie rapproche légèrement le smartphone de l’appareil photo traditionnel, où l’utilisateur adapte son matériel au type de prise de vue plutôt que d’exiger qu’une seule optique couvre toutes les situations.

Elle ne conviendra évidemment pas à tout le monde. Transporter un téléconvertisseur et une coque dédiée enlève une partie de la simplicité qui fait précisément le succès de la photographie sur smartphone. Mais pour les utilisateurs qui photographient régulièrement des concerts, du sport ou des sujets éloignés, le compromis peut devenir pertinent.

OPPO présentera officiellement les trois Find X10 en Chine le 22 septembre. Il faudra alors découvrir les caractéristiques définitives du kit Hasselblad, son niveau de grossissement, son prix et les marchés sur lesquels il sera proposé.

Avec le retour de son téléconvertisseur, OPPO ne cherche plus seulement à construire le meilleur bloc photo possible dans quelques millimètres d’épaisseur : la marque commence à traiter le smartphone comme le cœur d’un véritable système photographique, capable de changer d’optique lorsque le matériel intégré atteint ses limites.